До Києва прибув заступник держсекретаря США

Верма з вересня 2024 року став спеціальним представником США з економічного відновлення України

Сьогодні, 15 листопада, до Києва приїхав заступник державного секретаря США з управління та ресурсів Річард Верма. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

«Рада вітати заступника державного секретаря США з управління та ресурсів Річарда Верму назад до Києва. Відновлення економіки України відкриває двері американському бізнесу для інвестування в майбутнє України та партнерства в оборонній, технологічній та інших сферах, що принесе користь нашим країнам», – написала вона.

Раніше Верма приїжджав до Києва у вересні і зустрічався з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Під час зустрічі вони обговорили ключові напрями співпраці, зокрема захисту та відновленню енергетичної інфраструктури України.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден призначив у вересні 2023 році Пенні Пріцкер на посаду спеціальної представниці США з питань економічного відновлення України. США зазначили, що таким чином вони хочуть допомогти Україні побудувати краще майбутнє та захистити свою свободу. Після завершення її каденції повноваження перейшли до Річарда Верми.

До слова, на початку листопада до Києва прибув головний інспектор Держдепартаменту США Карделл Річардсон, відповідальний за моніторинг прозорості та підзвітності американської допомоги Україні.