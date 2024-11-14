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Війська КНДР не брали участі в останніх штурмах росіян на Курщині – РНБО

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Війська КНДР не брали участі в останніх штурмах росіян на Курщині – РНБО
Війська КНДР не вели бойові дії під останніми днями на Курщині
фото з відкритих джерел

Північнокорейські війська на Курському напрямку перебувають на позиціях і готові до боїв

Ситуація в Курській області станом на вечір 14 листопада стабілізована. Однак у російських військ все ще є можливості для подальших штурмових дій. Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

«Перевірка боєм у росіян пройшла невдало – втрати в техніці та особовому складі», – зазначив він.

Коваленко додав, що військовослужбовці Північної Кореї у штурмових діях участі не брали, але перебувають на позиціях у цьому напрямку.

Раніше повідомлялося, що армії РФ та КНДР ведуть криваві бої на Курщині. Вони атакують позиції ЗСУ в західній частині регіону, прагнучи витіснити українські сили до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

До слова, перемога Дональда Трампа на виборах у США змушує Південну Корею переглянути можливість постачання зброї в Україну. Про це повідомляє Bloomberg.

Раніше стало відомо, що українські воєнні розвідники перехопили радіопереговори залучених Росією до війни проти України військових КНДР. 

Варто зауважити, що Сполучені Штати, Південна Корея та Японія у середу, 13 листопада, розпочали другі масштабні тристоронні навчання «Лезо свободи» із залученням підрозділів сухопутних військ, військово-морських сил, військово-повітряних сил та кібервійськ.

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Теги: Південна Корея навчання перемога втрати Курщина війна

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