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Майже 40% населення України потребує гуманітарної допомоги – ООН

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Майже 40% населення України потребує гуманітарної допомоги – ООН
В ООН заявили, що великій кількості українців необхідна гуманітарна допомога
фото з відкритих джерел

В ООН зазначили, що на потребу в гуманітарній допомозі впливає війна, а також наближення зими

Близько 40% населення України зараз потребують гуманітарної допомоги. Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив помічник генерального секретаря ООН та координатор системи ООН в Україні Маттіас Шмаль під час пресбрифінгу у Женеві в п’ятницю, де обговорювалася гуманітарна ситуація в Україні та підготовка до зимового періоду.

«З наближенням не лише зими, але й важливої позначки в 1000 днів з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, ми, звісно, маємо на увазі понад 12 тисяч загиблих цивільних осіб і майже 40% українців, які потребують гуманітарної допомоги», – зазначив він.

Координатор системи ООН в Україні також підкреслив, що за час війни проти України було здійснено понад 2000 атак на медичні заклади і постраждало 2 мільйони домогосподарств. Однак серйозною проблемою є те, що війна призвела до значних травм і психологічних розладів серед українців.

«Завдяки 1,8 млрд дол., отриманих від міжнародної спільноти на гуманітарну допомогу, ООН разом із нашими національними та міжнародними партнерами, неурядовими та волонтерськими організаціями змогла цього року надати принаймні один вид гуманітарної допомоги 7,2 мільйона людей. Наш зимовий план реагування вимагає близько 500 млн дол., з яких ми отримали половину. Наразі ми охопили близько половини з 1,7 млн людей, яким ми планували надати допомогу», – повідомив Шмаль.

Нагадаємо, раніше ворог вдарив по гуманітарному вантажу, яке замовила Організація Об'єднаних Націй для постачання до Палестини.

Як повідомлялося, російські війська атакували у Чорному морі цивільне судно з пшеницею для Єгипту одразу після виходу з українських територіальних вод.

До слова, за результатами спільних внутрішніх аудитів з березня по липень 2024 року Міністерство оборони України у співпраці з Державною митною службою України виявили потенційні ризики незаконного використання гуманітарної допомоги на суму 171.78 млн грн.

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Теги: війна населення ворог ООН гуманітарна допомога

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