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Віктор Андрусів Політичний та громадський діяч

Можливо час опустити нову залізну завісу?

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«Правда полягає в тому, що демократії завжди перемагають тиранію»
ілюстративне фото: Depositphotos

«Будь-яка війна тривалістю більше трьох років стає війною на виснаження»

«Тінь впала на сцени, нещодавно осяяні перемогою Союзників. Ніхто не знає, що має намір зробити Радянська Росія та її комуністична інтернаціональна організація в найближчому майбутньому, або які, якщо такі є, межі їхніх експансивних і пропагандистських прагнень», – це цитата із Фултонської промови Вінстона Черчиля, в якій він оголосив про опускання залізної завіси. Сьогодні ми знову бачимо цю тінь, яка падає на міжнародну арену. На різних театрах бойових дій чи це Україна, чи Близький Схід, ми бачимо ту саму російську підтримку, іранські технології і китайські гроші.

Сьогодні ми також не знаємо, які плани росії і які межі цих планів. Ми бачимо, як створюються «п'яті колони» в країнах Заходу, як російська пропаганда втручається у вибори і намагається зсередини підірвати солідарність членів НАТО та ЄС.

Російський політичний істеблішмент погрожує застосуванням ядерної зброї і все тісніше починає працювати з КНДР. Ми бачимо як поширюється російська тінь на світовій карті, але поки не бачимо «залізної завіси».

Виснажлива війна

Будь-яка війна тривалістю більше трьох років стає війною на виснаження і битвою ресурсів більшою мірою, чим армій. Це саме те, що відбувається на українському театрі бойових дій. Незважаючи на колосальні витрати на війну, ми змушені констатувати, що в Путіна залишаються значні ресурси для продовження. У Білогородській області РФ оголосили про збільшення одноразової виплати за укладення контракту до 31 000 доларів.

Росія продовжує заробляти колосальні кошти для війни, і, на жаль, це відбувається за прямої або опереседкованої участі Західних країн або їх партнерів.

Попри санкції на російську нафту і обмеження ціни до 60 дол, в 2024 році ціни на російську нафту досягали 84 дол за барель. За повідомленням ФТ тіньовий російський флот виріс на 70% в 2024 році, порівняно з 2023. Китай і Індія залишається найбільшими споживачами російської нафти і, водночас, найбільшими конкурентами Європи в промисловому виробництві, дякуючи саме дешевій російській нафті. В той же час, Маріо Драгі у своєму звіті про економічні виклики для Європи вказує, що саме дорогі енергоносії є причиною кризи її промисловості.

Однак, не тільки Китай і Індія, навіть партнери України такі як Чехія активно фінансують російську економіку. 7 млдр євро витратили чеські компанії на російську нафту і газ, що в 5 раз більше чим надана Україні допомога на 1,29 млрд євро.

Поки Путін продовжує гребти гроші, ситуація для України є зовсім іншою. Надання допомоги в 45 млрд доларів від заморожених активів рф блокується другом росії Орбаном, і вже тривалий час ЄС не може знайти рішення. Чеська ініціатива з надання снарядів рухається дуже повільно через брак коштів. Франція визнала, що не зможе виконати свої зобов’язання на 3 млрд євро. 4 місяці 2024 року була заблокована допомога США в сенаті. На цьому тлі українська економіка страждає від колосальних енергетичних втрат, і в перспективі може зазнати колосальних втрат в експорті сталі через захоплення шахт біля Покровська.

Чому варто опускати залізну завісу?

Правда полягає в тому, що демократії завжди перемагають тиранію. Це пов’язано з тим, що саме вільні відкриті суспільства спроможні народжувати інновації, які надають їм конкурентні переваги над суспільствами, де вбивається індивідуальна свобода та ініціатива. Однак, тиранії можуть жити безкінечно довго, якщо вирішать проблему інновацій через легкий доступ третіх країн. Російські ракети, які знищують українську енергетику і дитячі лікарні обладнані американськими чіпами.

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Джерело
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Теги: обмеження економіка вибори санкції пропаганда війна Китай путін Чехія Франція Індія технології Україна росія

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Віктор Андрусів

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