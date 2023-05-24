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СБУ показала, як дрони-камікадзе знищують техніку окупантів (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ показала, як дрони-камікадзе знищують техніку окупантів (відео)
фото скріншот відео

СБУ уточнила, що це лише невелика частина роботи воїнів

Фахівці Центру спецоперацій «А» Служби безпеки провели чергову серію ударів по окупантах з допомогою дронів-камікадзе. Про це повідомила пресслужба СБУ.

«Тяжка броньована техніка, вантажівки з піхотою та боєприпасами, навіть ворожий безпілотник – спецпризначенці СБУ активно поповнюють перелік втрат росіян», – йдеться в повідомленні.

СБУ зазначає, що «це лише невелика частина роботи наших воїнів» і «буде продовження».

Нагадаємо, авіація Сил оборони за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.  Протягом цієї доби нашими захисниками знищено два ворожі ударні БпЛА типу Shahed та 1 розвідувальний БпЛА типу «Орлан-10».

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, чотири склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби, чотири артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще чотири важливі цілі противника.

Теги: СБУ війна

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