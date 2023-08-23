«Оберіг, з яким ідуть у бій»: Кличко привітав українців із Днем Прапора

Віталій Кличко «Сьогодні, в День державного прапора України, за традицією, підняли наш синьо-жовтий стяг біля Київської мерії»

Сьогодні, 23 серпня, у День Державного прапора біля будівлі Київської мерії відбулася церемонія урочистого підняття українського стяга, в якій взяв участь мер Києва Віталій Кличко.

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Уперше український прапор замайорів тут ще до офіційного проголошення незалежності, а зараз став оберегом, з яким йдуть в бій українські захисники, зазначив Кличко.

«Сьогодні, в День державного прапора України, за традицією, підняли наш синьо-жовтий стяг біля Київської мерії. Національний прапор - один із символів державності і єдності нашого народу. Український прапор став ще й оберегом, з яким ідуть в бій наші захисники та захисниці, відстоюючи незалежність і свободу України у війні, з якою вдерлася в нашу країну Росія», – зазначив Кличко.

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Мер Києва наголосив, що з державним прапором українці виходили і на Майдан у боротьбі за демократію і європейське майбутнє нашої держави. І сьогодні Україна також б’ється із загарбником під жовто-блакитним прапором. І обов’язково переможе, запевнив Кличко.

«Незалежність завойовується в боротьбі. Єднанням і зусиллями багатьох людей. Ціною втрат і перемог… Російський агресор вдерся, щоб знищити нашу державу й знищити українців. Але Україна відважно б’ється за свою землю і свою волю! Бʼється на передовій і працює на перемогу в тилу. Ми показали, що не боїмося і не здамося. Показали, як любимо свою країну. Ми все подолаємо, як би складно не було. Ми переможемо! Вірте в себе! Вірте в Україну! З Днем державного прапора, з Днем незалежності України», – сказав у привітанні Кличко.

Нагадаємо, Зеленський показав особливий стяг, який розписали воїни.