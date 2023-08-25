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Захисники близькі до другої лінії оборони росіян на півдні. Аналіз ISW

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Захисники близькі до другої лінії оборони росіян на півдні. Аналіз ISW
ЗСУ просунулися в напрямку російських оборонних рубежів на захід від Вербового
фото: Генштаб ЗСУ

Російські блогери бідкаються: настав критичний момент на полі бою

Збройні сили України продовжують проривати оборону росіян у Запорізькій області і вже наблизилися до другої оборонної лінії окупантів у цьому районі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри за 24 серпня підтверджують, що українські війська просунулися далі в напрямку російських оборонних рубежів на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).

Низка російських військових та блогерів висловлюють занепокоєння проривом ЗСУ оборонних ліній у Запорізькій області та одностайно визнають, що це критичний момент на полі бою.

На думу аналітиків, російським військам необхідно утримувати свої позиції як мінімум ще півтора місяці, щоб спробувати досягти успіхів на іншій ділянці лінії фронту.

Як ідеться у звіті, речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк повідомила, що російські війська перекидають підрозділи з Херсонського напрямку на Запорізький через велику кількість поранених серед окупантів, які обороняються в Запорізькій області.

Інші висновки ISW

  • 24 серпня російський диктатор Володимир Путін виголосив коротку промову після смерті ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина та керівництва цієї ПВК і зобразив Пригожина своїм вірним підлеглим аж до його смерті, попри збройний заколот у червні.
  • Рада командувачів «Вагнера» не оприлюднила публічної заяви після збиття літака Пригожина.
  • Майже вірне вбивство Путіним керівництва ПВК «Вагнер» ​​чітко показало, що Кремль буде ворожим до тих, хто намагатиметься забезпечити незалежність для своїх власних військових структур.
  • ПВК «Вагнер», скоріш за все, більше не існуватиме як квазінезалежна військова структура.
  • Російський інформаційний простір переважно утримувався від пов’язування Кремля та міноборони Росії з убивством Пригожина.
  • Окупанти 24 серпня провели локальні спроби наступу на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, у районі Бахмута та в районі Авдіївки.
    ЗСУ 24 серпня провели наступальні операції як мінімум на двох ділянках фронту та просунулися в районі Бахмута, а також у Запорізькій області.
Захисники близькі до другої лінії оборони росіян на півдні. Аналіз ISW фото 1
мапа боїв: ISW

Нагадаємо, учора заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що під час наступальної операції на південному фронті ЗСУ на деяких ділянках наближаються до другої лінії оборони росіян. Водночас окупанти посилюють свій захист, зокрема створюють залізобетонні конструкції.

Теги: контрнаступ ЗСУ фронт Запорізька область

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