Німеччина відмовилася передавати Україні ракети Taurus

За словами Пісторіуса, країна братиме участь у фінансування української далекобійної зброї

Німеччина виділить Україні цьогоріч 9 млрд євро допомоги. Передача ракет Taurus не передбачений. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра оборони країни Бориса Пісторіуса на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

«Німеччина братиме участь у фінансування далекобійної зброї. Ми мусимо надати для цього фінанси, щоб ЗСУ змогли закупити матеріали. Ми планували допомогу Україні на 4 млрд євро. Останніми місяцями до 7 млрд євро ми її підняли. Далі ще не остаточно вирішено додати ще 1,9 млрд євро», – сказав він.

Як зазначив міністр, частину коштів буде направлено на фінансування проєкту з виробництва далекобійної зброї. За словами Пісторіуса, Німеччина не розглядає передачу Україні далекобійних ракет Taurus.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з візитом до Києва. Він заявив, що хоче ще більше розширити військову допомогу Україні. Після прибуття на переговори з урядом до Києва політик засудив посилені російські авіаудари по країні, які він назвав «надзвичайно важкими та загрозливими, враховуючи велику кількість крилатих ракет та атак безпілотників».

Раніше стало відомо, що Німеччина профінансує виробництво української далекобійної зброї. Угоду про фінансування далекобійної зброї українського виробництва підписали міністри оборони Борис Пісторіус і Рустем Умєров під час зустрічі в Берліні. За словами глави українського Міноборони, було підписано контракт з компанією Diehl Defence на виробництво систем Iris-T і ракет до них. Загальна вартість контракту – 2,2 млрд євро.

До слова, віцеканцлер та міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив про іншу позицію країни щодо нових рішень про передачу Україні далекобійної зброї. Після заяв канцлера ФРН Фрідріха Мерца про можливе зняття обмежень на використання західної зброї Україною, зокрема, щодо ударів по військових цілях на території Росії, Клінгбайль наголосив, що офіційна позиція щодо Taurus залишається незмінною.