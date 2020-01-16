Генплан Києва: з’являться нові лінії трамваїв, тролейбусів і автобусів



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Мережу громадського транспорту в Києві розширять

У Києві планується будівництво нових тролейбусних, автобусних та трамвайних ліній, а також реконструкція старих. Деякі лінії з невеликим пасажиропотоком скоротять. Це передбачено в проєкті нового Генерального плану столиці.

Як повідомляється на сторінці «Генеральний план Києва» у Facebook, одне з завдань нового проєкту Генплану, який ставили перед собою розробники, — це пріоритет всіх видів громадського пасажирського транспорту у виконанні міських перевезень.

Які плани щодо кожного виду громадського транспорту у новому проєкті

Швидкісний трамвай

Планується збереження лінії «Площа Перемоги – Кільцева Дорога» з частковою зміною траси в районі залізничного вокзалу Київ-Пасажирський (9,3 км, 12 станцій), а також продовження будівництва лівобережної лінії швидкісного трамвая від житлового масиву Вигурівщина-Троєщина до Південних Осокорків (14,9 км, 13 станцій).

Трамвай

Планується реконструкція трамвайних ліній з винесенням їх на відособлене полотно зі створенням умов для організації маршрутів з прискореним рухом.

Використання сучасних конструкцій колійного полотна, що дає можливість проїзду автотранспорту

Будівництво нових 7,5 км трамвайних ліній, в тому числі і по просп. Відрадному, вул. Бориспільській та вул. Празькій з будівництвом тунельного переходу під залізничними коліями

Ліквідація 5,1 км трамвайних ліній по напрямках з незначними пасажиропотоками

Будівництво двох трамвайно-тролейбусних депо в житлових масивах Троєщина та Осокорки Центральні.

Тролейбус

Планується будівництво нових 38,3 км тролейбусних ліній. Таким чином тролейбусна мережа доповнитися новими лініями:

На правому березі вулицями Генерала Наумова, Академіка Булаховського, Підлісної;

На лівому березі – по Русанівській і Дніпровській набережній, вулицями Окіпної, Сверстюка, Луначарського, Березняківській, просп. П.Тичини

Буде проведена реконструкція та відновлення наявної виробничої бази тролейбусу (4 електродепо).

Автобус

Планується розширення автобусної мережі в районах нової забудови та по перспективній магістральній мережі (91 км);

Виділення окремих смуг руху автобусів на магістральній мережі;

Будівництво двох нових автобусних парків в районах Совки та Позняки.

Як повідомлялося, у проєкті Генерального плану Києва передбачено розвиток та продовження наявних ліній метро та будівництво нових ліній – четвертої (Подільско-Вигурівської), а також в перспективі п’ятої лінії метрополітену. Згідно з проєктом генплану у першому етапі, який займає 7 років, планується будівництво та введення в експлуатацію 16,4 км ліній та 14 станцій метрополітену.