Новий рекорд: у Києві відбувся наймасовіший урок з англійської мови



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Фото: Укрінформ В Україні зафіксували рекорд із наймасовішого уроку англійської мови

Участь у наймасовішому уроці взяли українці різного віку та рівня володіння англійською

У Києві встановили рекорд України з наймасовішого уроку англійської мови. Заняття відвідали одразу 520 людей.

Урок відбувся в Колонній залі Київської міської державної адміністрації, передає прес-служба КМДА.

Його офіційно занесли до Книги Рекордів України.

Заняття проводив психолінгвіст та поліглот Віталій Зубков. Захід організовували разом Міністерство інформаційної політики та проект Lingva.Skills.

За словами керівниці Lingva.Skills Марії Богуслав, вони очікували на 600 учасників-учнів, передає «Укрінформ».

Вона додала, що методику проведення уроку відпрацьовували три місяці та консультувалися з представниками Національного реєстру рекордів щодо того, як краще провести фіксацію рекорду.

«Цей рекорд унікальний тим, що саме в одному місці має бути певна кількість людей...», - зазначила Богуслав.

Участь у наймасовішому уроці взяли українці різного віку та рівня володіння англійською мовою.

Проводив урок у рамках фестивалю «Маркет мов» відомий психолінгвіст та поліглот Віталій Зубков, який викладає 5 іноземних мов: англійську, італійську, іспанську, німецьку та французьку.