Обматюкали суддю та прокурора. Двох столичних адвокатів притягнуто до відповідальності

Адвокати підозрюваного зухвало поводились на засіданні суду

Київський апеляційний суд залишив у силі рішення Солом’янського районного суду Києва, яким двох адвокатів притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення умисних дій, які свідчать про явну неповагу до суду. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Події мали місце 12 листопада 2020 року під час розгляду клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою підозрюваному у вчиненні крадіжки із проникненням у житло.

Перебуваючи в залі судового засідання, двоє адвокатів підозрюваного грубо висловлювалися на адресу головуючої судді та прокурора, у тому числі із застосуванням ненормативної лексики, поводили себе зухвало, чим порушували порядок під час судового засідання. На розпорядження головуючої судді, висловлене, у тому числі за ініціативи сторони обвинувачення, захисники не реагували і свої дії не припинили. Надалі, висловлюючи своє невдоволення порушенням суддею справи про адміністративне правопорушення через прояви неповаги до суду та не виконуючи її розпоряджень при розгляді цієї справи, адвокати покинули залу судового засідання.

За вказані дії постановою Солом`янського районного суду м. Києва від 13 листопада 2020 року адвокатів було притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 185-3 КУпАП та накладено стягнення у виді штрафу у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн.)

Не погоджуючись з вищевказаною постановою адвокати оскаржили її в апеляційному порядку.

Київський апеляційний суд, перевіривши матеріали справи, у тому числі дослідивши записи технічної фіксації судового процесу, визнав доведеною вину адвокатів у вчиненні адміністративного правопорушення, а постанову суду першої інстанції – законною та обґрунтованою.

З урахуванням викладеного Київський апеляційний суд відмовив адвокатам у задоволенні апеляційних скарг та залишив без змін постанову суду першої інстанції.

Аналогічні обставини поведінки одного з вказаних адвокатів раніше вже були предметом дослідження Вищою радою правосуддя (рішення № 2623/0/15-20) за повідомленням судді Дарницького райсуду Києва, за результатами якої ВРП дійшла висновку про вчинення дисциплінарного проступку адвокатом, з приводу чого звернулась з відповідною скаргою до КДКА м. Києва про притягнення останнього до відповідальності.