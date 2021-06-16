Суд відмовив Януковичу в апеляції у справі про узурпацію влади

Віктор Янукович став президентом України у 2010 році, а взимку 2014 втік до РФ

Київський апеляційний суд відмовив в апеляції за скаргою на ухвалу про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування відносно Януковича

Київський апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу на ухвалу про спеціальне досудове розслідування відносно колишнього президента Віктора Януковича. Про це повідомляється на сайті суду.

«16 червня 2021 року суддею судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду було розглянуто апеляційну скаргу захисника, який діє в інтересах В.Ф. Януковича, на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 03 червня 2021 року», – йдеться в повідомленні.

Вказаною ухвалою задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора та надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно В.Ф. Януковича, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 109 КК України.

«Перевіривши зміст апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, суддею судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду відмовлено у відкритті провадження за апеляційною скаргою захисника, який діє в інтересах В.Ф. Януковича, на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 03 червня 2021 року у зв’язку з тим, що апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в порядку ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України», – повідомили в пресслужбі.

Справа проти Януковича за ч. 1 ст. 109 КК України (захоплення влади) стосується повернення у 2010 році Конституції в редакції 1996 року, що надала президенту більше повноважень.

У кримінальному провадженні розслідуються обставини вчинення у вересні – жовтні 2010 року Януковичем дій, спрямованих на незаконне збільшення обсягу своїх владних повноважень як президента України.

Як раніше повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова, Україна готує повторне звернення до РФ через відмову видавати Януковича.

Нагадаємо, 25 березня Київський апеляційний суд залишив у силі рішення про заочний арешт Віктора Януковича у справі про захоплення державної влади. Таким чином, суд відхилив апеляцію адвокатів Януковича.

Апеляційний суд своїм рішенням залишив у силі рішення Печерського районного суду Києва від 4 травня 2020 року про заочний арешт Януковича у справі про зміни до Конституції з метою захоплення влади.

Нагадаємо, 4 травня 2020 року Печерський райсуд Києва заочно заарештував колишнього президента України Віктора Януковича строком на два місяці по новій справі про узурпацію влади.

Експрезидента Віктора Януковича звинувачують в узурпації влади шляхом тиску на Конституційний суд, який у 2010 році визнав неконституційною реформу Основного закону від 2004 року – вона обмежувала повноваження президента та робила Україну парламентсько-президентською республікою.

Окрім цього, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді і пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі заочно. Водночас суд визнав колишнього президента не винним у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Прокуратура просила засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.

Захисники Віктора Януковича подали загалом не менш ніж п’ять апеляційних скарг на вирок Оболонського районного суду Києва. Потім вони подали ще кілька скарг на ухвали цього ж суду, який відхилив заяви захисників.

Янукович назвав вирок незаконним. Він заперечує свою провину в цих і в усіх інших інкримінованих йому злочинах. Вирок не набрав чинності, бо був оскаржений.

Віктор Янукович виїхав із України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі він переховується в Росії.