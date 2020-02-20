Оборудка на 80 млн грн: СБУ викрила посадовців київського банку на розкраданні коштів



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Працівники банку організували механізм протиправного виведення коштів з установи

Служба безпеки України викрила посадовців київської філії одного із державних банків на розкраданні майже 80 мільйонів гривень установи.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що керівник середньої ланки банку спільно з іншим працівником організували механізм протиправного виведення коштів з державної установи. Вони відкривали десятки рахунків на фізичних осіб за підробленими документами. Зловмисники систематично перераховували на них гроші держбанку, переводили в готівку та привласнювали», - розповіли в СБУ.

Наразі двом працівникам банку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 358 та ст. 366 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Операція з викриття оборудки проводилась Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №6.

Як повідомлялося, уродженець Донеччини викрав із сейфу одного із відділень банку на вулиці Євгена Коновальця у Печерському районі 300 тис. грн.