Обвалення фасаду будівлі у Києві: рятувальники «добили» небезпечний карниз
- Сьогодні, 19:09
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Аби уникнути повторного обвалу конструкцій, рятувальники оббили 20 метрів погонних потенційно-небезпечного бетонного карнизу
Сьогодні, 7 травня, на вул. Ярославів Вал, 2б, що у Шевченківському районі столиці, обвалилося на тротуар 1,5 метри погонних бетонного карнизу.
Повідомлення про обвал надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві о 13:49, інформує прес-служба столичних рятувальників.
Аби уникнути повторного обвалу конструкцій, рятувальники ДСНС та Київської служби порятунку оббили 20 метрів погонних потенційно-небезпечного бетонного карнизу.
О 16:45 роботи щодо оббиття потенційно-небезпечного бетонного карнизу завершилися. Ситуація знаходиться на контролі Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації.
На місці події було залучено 2 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 7 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у Києві.
На щастя, ніхто не постраждав.
Раніше повідомлялося, що на вул. Ярославів Вал сталося часткове обвалення верхньої частини фасаду будівлі.