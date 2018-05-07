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    Обвалення фасаду будівлі у Києві: рятувальники «добили» небезпечний карниз

    Аби уникнути повторного обвалу конструкцій, рятувальники оббили 20 метрів погонних потенційно-небезпечного бетонного карнизу
    Сьогодні, 7 травня, на вул. Ярославів Вал, 2б, що у Шевченківському районі столиці, обвалилося на тротуар 1,5 метри погонних бетонного карнизу. Повідомлення про обвал надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві о 13:49, інформує прес-служба столичних рятувальників. Аби уникнути повторного обвалу
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    Аби уникнути повторного обвалу конструкцій, рятувальники оббили 20 метрів погонних потенційно-небезпечного бетонного карнизу

    Сьогодні, 7 травня, на вул. Ярославів Вал, 2б, що у Шевченківському районі столиці, обвалилося на тротуар 1,5 метри погонних бетонного карнизу.

    Повідомлення про обвал надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві о 13:49, інформує прес-служба столичних рятувальників.

    Аби уникнути повторного обвалу конструкцій, рятувальники ДСНС та Київської служби порятунку оббили 20 метрів погонних потенційно-небезпечного бетонного карнизу.

    О 16:45 роботи щодо оббиття потенційно-небезпечного бетонного карнизу завершилися. Ситуація знаходиться на контролі Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації.

    На місці події було залучено 2 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 7 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у Києві.

    На щастя, ніхто не постраждав.

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    Обвалення фасаду будівлі у Києві: рятувальники «добили» небезпечний карниз
    Обвалення фасаду будівлі у Києві: рятувальники «добили» небезпечний карниз
    Обвалення фасаду будівлі у Києві: рятувальники «добили» небезпечний карниз
    Обвалення фасаду будівлі у Києві: рятувальники «добили» небезпечний карниз
    Обвалення фасаду будівлі у Києві: рятувальники «добили» небезпечний карниз

    Раніше повідомлялося, що на вул. Ярославів Вал сталося часткове обвалення верхньої частини фасаду будівлі.

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