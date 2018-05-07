Обвалення фасаду будівлі у Києві: рятувальники «добили» небезпечний карниз

Аби уникнути повторного обвалу конструкцій, рятувальники оббили 20 метрів погонних потенційно-небезпечного бетонного карнизу

Сьогодні, 7 травня, на вул. Ярославів Вал, 2б, що у Шевченківському районі столиці, обвалилося на тротуар 1,5 метри погонних бетонного карнизу. Повідомлення про обвал надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві о 13:49, інформує прес-служба столичних рятувальників. Аби уникнути повторного обвалу