Оцінка напрямку справ у столиці: думки киян розділилися



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47,2% киян вважають, що справи в місті в цілому йдуть у неправильному напрямку

Більшість мешканців Києва вважають в Україні справи йдуть у неправильному напрямку. Такої думки 52,5% опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) киян.

Згідно з даними дослідження, 42,9% опитаних мешканців столиці вважають, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку. Ще 4,6% респондентів не змогли або відмовилися відповідати на запитання;

На аналогічне запитання щодо справ у Києві 47,2% респондентів відповіли, що справи в місті в цілому йдуть у неправильному напрямку, 46,6% – що у правильному напрямку. Ще 6,1% респондентів не змогли або відмовилися відповідати на запитання.

Опитування громадської думки жителів м. Київ було проведено з 19 січня по 4 лютого 2019 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) на замовлення клієнта. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп’ютера (САTІ, computer-assistedtelephoneinterviews) опитано 811 респондентів, що мешкають у Києві, за 2-х ступеневою вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення міста віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 3,5% для показників близьких до 50%, 3,1% — для показників близьких до 25% або 75%, 2,3% — для показників близьких до 12% або 88%, 1,6% — для показників близьких до 5% або 95%.