Оголошено дату і місце вручення премії «Київська пектораль» (номінанти)



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Церемонія нагородження театральною премією відбудеться у понеділок

25 березня о 17:00 із нагоди Міжнародного дня театру відбудеться щорічна урочиста церемонія вручення театральної премії «Київська пектораль» у Київському муніципальному академічному театрі опери і балету для дітей та юнацтва. Про це повідомили у Департаменті культури.

На театральну премію номінуються вистави професійних театрів державної та комунальної форми власності міста Києва, створені протягом попереднього календарного року (із 1 січня до 31 грудня 2018 року).

О 16:00 запланована прес-конференція, присвячена врученню найстаршої в Україні професійної театральної премії «Київська пектораль» за підсумками 2018 року.

Місце проведення: Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва, вул. Межигірська, 2.

Раніше столична театральна премія «Київська пектораль», заснована за ініціативи Київського міського відділення Національної спілки театральних діячів України у 1992 році, оголосила номінантів премії за підсумками 2018 року.