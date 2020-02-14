Оголошено підозру головному архітектору Києво-Святошинського району



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Чиновник підозрюється у підробленні документів

Архітектор звинувачується у внесенні неправдивих відомостей до Детального плану території житлового масиву в с. Петрівське

Прокуратурою повідомлено про підозру завідувачу сектору містобудування та архітектури – головному архітектору Києво-Святошинської районної державної адміністрації у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

«Встановлено, що вказана особа, перебуваючи на посаді начальника відділу містобудування та архітектури Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, склала та видала завдання щодо внесення змін до «Детального плану території житлового масиву в с. Петрівське» (на даний час - с. Святопетрівське), у яке внесла завідомо неправдиві відомості», - йдеться в повідомленні.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською місцевою прокуратурою.

Досудове розслідування триває.

У разі доведення вини особи в суді, останньому загрожує покарання у вигляді штрафу до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

До слова, Харківська місцева прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно Марії Андреас, колишньої радниці ексглави Харківської облдержадміністрації Юлії Світличної, через нібито підробку диплому про вищу освіту.