На Подолі невідомі побили студента

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом спричинення тілесних ушкоджень

На Контрактовій площі у Києві двоє невідомих побили студента, мешканця столиці.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До Подільського управління поліції із заявою звернувся місцевий мешканець, який повідомив, що на Контрактовій площі його побили невідомі.

При спілкуванні з правоохоронцями хлопець зазначив, що він перебував у сквері біля Контрактової площі разом із своєю знайомою. В цей час до нього підійшли двоє невідомих та почали конфліктувати. Конфлікт переріс у бійку, під час якої порушники завдали декілька ударів потерпілому.

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

У рамках розпочатого провадження поліцейські встановлюють всі обставини цієї події, а також осіб, причетних до скоєння вказаного правопорушення.

Нагадаємо, у ніч на 11 січня на Контрактовій площі в Києві четверо чоловіків напали на молодика, побили та пограбували.

А у приміщенні лікарні в Шевченківському районі Києві невідомий поранив чоловіка ножем.

21 січня на вулиці Євгена Коновальця в Печерському районі Києва невідомі побили представників ЗМІ.