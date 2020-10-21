  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Опалювальний сезон у Києві: скільки будинків уже з теплом

    • Розсилка
    У понад половині столичних будинків вже тепло - Опалювальний сезон у Києві: скільки будинків уже з теплом
    У понад половині столичних будинків вже тепло

    До опалення підключені половина дитячих садочків і шкіл

    Понад 60% житлових будинків столиці вже підключені до тепла. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «Київ поступово подає тепло в оселі мешканців столиці та в інші установи й організації. На сьогодні вже підключено понад 60% житлових будинків. Половина дитячих садочків та шкіл. Також, за заявками керівників, підключаємо мед заклади», – сказав мер.

    «Я звертаюся до керівників ОСББ, ЖБК, керуючих компаній установ: не зволікайте із заявками на підключення. Бо саме від ваших оперативних дій залежать терміни подачі теплоносія», – наголосив Кличко.  

    Він нагадав, що у місті працює житлово-комунальна інспекція, що обстежує стан будинків та систем теплопостачання. 

    «І відповідальність за підготовку до опалювального сезону нестимуть усі, від кого це залежало, – від керівників ЖЕКів до глав районів», – підкреслив Кличко. 

    Як повідомлялося, 16 жовтня в Києві розпочали підключення будівель до тепла.

    Слідкувати за тим, аби в оселях киян було тепло, тепер буде міська житлово-комунальна інспекція.

    Раніше Кличко звернувся до парламенту щодо ухвалення законопроєкту, який дозволить зменшити тариф на газ.

    Віталій Кличко Київ ОСББ опалювальний сезон будинок інспекція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies