Опалювальний сезон у Києві: скільки будинків уже з теплом



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У понад половині столичних будинків вже тепло

До опалення підключені половина дитячих садочків і шкіл

Понад 60% житлових будинків столиці вже підключені до тепла. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Київ поступово подає тепло в оселі мешканців столиці та в інші установи й організації. На сьогодні вже підключено понад 60% житлових будинків. Половина дитячих садочків та шкіл. Також, за заявками керівників, підключаємо мед заклади», – сказав мер.

«Я звертаюся до керівників ОСББ, ЖБК, керуючих компаній установ: не зволікайте із заявками на підключення. Бо саме від ваших оперативних дій залежать терміни подачі теплоносія», – наголосив Кличко.

Він нагадав, що у місті працює житлово-комунальна інспекція, що обстежує стан будинків та систем теплопостачання.

«І відповідальність за підготовку до опалювального сезону нестимуть усі, від кого це залежало, – від керівників ЖЕКів до глав районів», – підкреслив Кличко.

Як повідомлялося, 16 жовтня в Києві розпочали підключення будівель до тепла.

Слідкувати за тим, аби в оселях киян було тепло, тепер буде міська житлово-комунальна інспекція.

Раніше Кличко звернувся до парламенту щодо ухвалення законопроєкту, який дозволить зменшити тариф на газ.