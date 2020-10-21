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    Коронавірус і грип «косять» киян: свіжі дані від Кличка

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    Мер столиці Віталій Кличко дає онлайн-брифінг - Коронавірус і грип «косять» киян: свіжі дані від Кличка
    Мер столиці Віталій Кличко дає онлайн-брифінг

    Скільки столичних мешканців захворіли на грип, ГРВІ та коронавірус

    Мер Києва Віталій Кличко проводить онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в місті в умовах епідемії коронавірусу.

    Так, столичний голова інформує:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
    • скільки киян з Covid-19 госпіталізовано;
    • кому роблять безкоштовний ПЛР-тест;
    • скільки столичних мешканців захворіли на грип та ГРВІ;
    • про канікули у київських школах;
    • скільки столичних будинків підключили до тепла.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 20 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 559 осіб. Це на 97 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 19 жовтня було 462 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 31869 випадків захворювання на Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      315826
    • Хворіють
      177680
    • Одужали
      132219
    • Померли
      5927

    Нагадаємо, 20 жовтня у Києві від коронавірусу померла 21-річна волонтерка Інна Волкова.

    Віталій Кличко Київ канікули карантин коронавірус
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