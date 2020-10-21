Коронавірус і грип «косять» киян: свіжі дані від Кличка трансляція



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Мер столиці Віталій Кличко дає онлайн-брифінг

Скільки столичних мешканців захворіли на грип, ГРВІ та коронавірус

Мер Києва Віталій Кличко проводить онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в місті в умовах епідемії коронавірусу.

Так, столичний голова інформує:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;

скільки киян з Covid-19 госпіталізовано;

кому роблять безкоштовний ПЛР-тест;

скільки столичних мешканців захворіли на грип та ГРВІ;

про канікули у київських школах;

скільки столичних будинків підключили до тепла.

Як повідомлялося, за минулу добу, 20 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 559 осіб. Це на 97 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 19 жовтня було 462 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 31869 випадків захворювання на Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 315826

Хворіють 177680

Одужали 132219

Померли 5927

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Нагадаємо, 20 жовтня у Києві від коронавірусу померла 21-річна волонтерка Інна Волкова.