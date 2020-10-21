Коронавірус і грип «косять» киян: свіжі дані від Кличка

Коронавірус і грип «косять» киян: свіжі дані від Кличкатрансляція
Скільки столичних мешканців захворіли на грип, ГРВІ та коронавірус
Мер Києва Віталій Кличко проводить онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в місті в умовах епідемії коронавірусу.
Так, столичний голова інформує:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
- скільки киян з Covid-19 госпіталізовано;
- кому роблять безкоштовний ПЛР-тест;
- скільки столичних мешканців захворіли на грип та ГРВІ;
- про канікули у київських школах;
- скільки столичних будинків підключили до тепла.
Як повідомлялося, за минулу добу, 20 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 559 осіб. Це на 97 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 19 жовтня було 462 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 31869 випадків захворювання на Covid-19.
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Всього315826
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Хворіють177680
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Одужали132219
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Померли5927
Нагадаємо, 20 жовтня у Києві від коронавірусу померла 21-річна волонтерка Інна Волкова.