Експрацівниця київського наукового інституту зберігала вдома небезпечні віруси

Вірусні штами жінка зберігала в себе вдома в холодильнику, щоб потім збувати

Жінка винесла з приміщення інституту флакони зі штамом вірусу особливо небезпечної ньюкаслської хвороби птиці

Колишня завідувачка сектору Державного науково-контрольного інституту біотехнологій і штамів мікроорганізмів виносила з лабораторії небезпечні вірусні штами та тримала їх вдома в холодильнику, щоб потім продати.

«За даними слідства, колишня співробітниця інституту, будучи відповідальною за підтримання виробничих та контрольних штамів вірусів, які зберігаються в Національному центрі штамів мікроорганізмів України, маючи доступ до них, привласнила небезпечні штами вірусів, що визначаються як збудники заразних хвороб тварин та можуть швидко поширюватися у значних масштабах незалежно від державних кордонів», – розповіли в Офісі генерального прокурора.

Зокрема, жінка винесла з приміщення інституту флакони зі штамом вірусу особливо небезпечної ньюкаслської хвороби птиці.

Щоб приховати злочин, жінка порушувала методику отримання головної посівної культури вірусів, яка передбачає отримання середньої проби для зараження ембріонів. Тобто вона умисно зменшувала кількість вихідних зразків для отримання нового пасажу – зараження чутливої клітини з метою отримання від неї нової популяції вірусу, не повертала їх до сховища мікроорганізмів, а частину новоутвореного матеріалу забирала собі.

Зазначається, що вірусні штами жінка зберігала в себе вдома в холодильнику, щоб потім збувати.

В Офісі генпрокурора зазначили, що своїми діями колишня працівниця завдала збитків Державному науково-контрольному інституту біотехнологій і штамів мікроорганізмів. Зараз їй повідомили про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем – ч. 2 ст. 191 КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу

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