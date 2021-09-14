На Солом’янці на місці смітника з’явиться новий сквер

У проєкті рішення передбачено створення об’єкту зеленого господарства площею 0,32 га

Нова зелена зона може з'явитися у Києві на вулиці Волгоградській, 8-а, що у Солом’янському районі. Такий проєкт рішення підтримали сьогодні, 14 вересня, на засіданні постійної комісії з питань екологічної політики.

За словами депутата Київської міської ради Володимира Кравця, у проєкті рішення передбачено створення об’єкту зеленого господарства площею 0,32 га.

«Необхідно створювати нові облаштовані зелені зони для відпочинку мешканців Солом’янського району. Наразі на території проєктованого скверу не проводяться роботи з благоустрою та своєчасного догляду за зеленими насадженнями, водночас там здійснюється несанкціонований вивіз сміття. Надалі важливо унеможливити протизаконні дії та створити для киян комфортні умови для відпочинку та занять спортом на свіжому повітрі», – зазначив Володимир Кравець.

Депутат додав, що розробкою проєкту землеустрою для облаштування скверу буде займатися КО «Київзеленбуд».

Нагадаємо, у Святошинському районі тривають ремонтні роботи з капітального ремонту скверу по вулиці Чорнобильській, 12.

До слова, Кличко пообіцяв відкрити нову локацію Пейзажної алеї вже за кілька тижнів.