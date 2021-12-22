Озеро на столичній Оболоні невідомі залили мастилом (відео)

Комунальники почистили колектор і найближчими днями багнюка буде вивезена

Активісти виявили в озері автомобільні відходи

18 грудня активісти виявили забруднення мастилом та іншими автомобільними відходами озера Пташине біля вулиць Лугова та Богатирська в Оболонському районі Києва. Про це повідомляється на сторінці громадської організації «Почайна» у Facebook.

20 грудня співробітники комунального підприємства «Плесо» відібрали проби води, почистили колектор і найближчими днями багнюка буде вивезена.

Активісти опублікували відповідний ролик робіт комунальників.

ГО «Почайна» передала дані про забруднення озера до матеріалів кримінального провадження. У забрудненні озера підозрюється гаражний кооператив. «Шини, палки, мастило. Тяжка доля маленького озера», – зазначають активісти.

Як повідомлялося, 24 листопада відбувся великий скид нафтопродуктів в озеро Кирилівське в Оболонському районі Києва (озеро входить до системи Почайна).

Читайте також: Київ занедбав розкішний подарунок природи