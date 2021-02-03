У Києві оголошено штормове попередження

Синоптики прогнозують у Києві поривчастий вітер і дощ

У четвер у столиці очікуються складні погодні умови

У четвер, 4 лютого, в Києві вранці та вдень очікується посилення швидкості вітру до 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр.

Також у четвер буде хмарно, опади переважно у вигляді дощу, вітер південно-західний із переходом на північно-західний, температура вночі 0-2 градусів тепла, вдень 3-5 тепла.

Рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Прогнозується, що з 5 лютого в Україні розпочнеться поступове зниження температури повітря, відповідно, підступнішою стане ожеледиця.

Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань розповів, що весна в Україні в цьому році настане не за календарем, а десь із початку квітня. Також він пророкує оптимальне тепло тільки в червні, усі інші літні місяці будуть не найщедрішими на спеку.

Бабак із Харківщини спрогнозував, коли в Україну прийде тепло.

До слова, у січні в Києві кліматологи зафіксували дев’ять температурних рекордів.