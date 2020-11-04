Панельні будинки: киянам розповіли про переваги й недоліки такого житла
Сьогодні матеріали, з яких будуються панельні будинки, сучасніші, екологічніші та якісніші, ніж іще десять років тому
Панельні будинки асоціюються з житлом не дуже високого класу, однак вони все ж мають низку переваг як для забудовника, так і для покупця. Про це розповів заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Київської міської держадміністрації Юрій Тацій.
Панельні житлові будинки, за неофіційними даними, складають 40% житлового фонду в нашій країні. Велика кількість будівель панельного типу була побудована у 70-ті роки, як швидке і тимчасове рішення проблеми нестачі житла. Сьогодні ці будинки часто у справді аварійному стані, тож до «панельок» існує упередження про їх неякісність.
Купівля квартири у будинку панельного типу має достатньо недоліків, проте також і низку переваг.
Недоліки панельних будинків
Справді, панельні будинки мають низку недоліків:
- погані звуко- і теплоізоляція;
- неможливість здійснити реконструкцію і перепланування через монолітні конструкції будівлі;
- наявність міжпанельних тріщин, через що в будинках погано зберігається тепло.
Переваги панельного будівництва
Сьогодні аргументів «за» будівництво панельних будівель достатньо, щоб переконати як забудовника, так і покупця:
- досить швидке спорудження. Для зведення «панельки» використовуються готові залізобетонні конструкції. При правильному плануванні будівництво може вкластися у 7 місяців. Це вигідно для покупців квартир, які вкладаються у забудову і очікують на швидкий результат;
- панельні будинки слугують надійним житлом дуже довго. Час їх експлуатації – більш ніж півсторіччя, однак в реальності вони слугують в півтора рази довше;
- на 15% нижча (в середньому) собівартість порівняно з іншими видами будівель, якщо йдеться про забудову великого житлового комплексу.
На що треба звернути увагу під час покупки нерухомості у «панельці»
Якщо вирішили купувати квартиру у панельному будинку, слід звернути увагу на деталі:
- на якість матеріалів,
- кількість паркомісць,
- соціальну інфраструктуру.
«Найважливішим при виборі житла залишається те, що дарує вам комфорт і затишок», - зазначив Тацій.