  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Панельні будинки: киянам розповіли про переваги й недоліки такого житла

    • Розсилка
    Велика кількість будівель панельного типу була побудована у 70-ті роки - Панельні будинки: киянам розповіли про переваги й недоліки такого житла
    Велика кількість будівель панельного типу була побудована у 70-ті роки

    Сьогодні матеріали, з яких будуються панельні будинки, сучасніші, екологічніші та якісніші, ніж іще десять років тому

    Панельні будинки асоціюються з житлом не дуже високого класу, однак вони все ж мають низку переваг як для забудовника, так і для покупця. Про це розповів заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Київської міської держадміністрації Юрій Тацій.

    Панельні житлові будинки, за неофіційними даними, складають 40% житлового фонду в нашій країні. Велика кількість будівель панельного типу була побудована у 70-ті роки, як швидке і тимчасове рішення проблеми нестачі житла. Сьогодні ці будинки часто у справді аварійному стані, тож до «панельок» існує упередження про їх неякісність.

    Купівля квартири у будинку панельного типу має достатньо недоліків, проте також і низку переваг. 

    Недоліки панельних будинків

    Справді, панельні будинки мають низку недоліків:

    • погані звуко- і теплоізоляція;
    • неможливість здійснити реконструкцію і перепланування через монолітні конструкції будівлі;
    • наявність міжпанельних тріщин, через що в будинках погано зберігається тепло. 

    Переваги панельного будівництва

    Сьогодні аргументів «за» будівництво панельних будівель достатньо, щоб переконати як забудовника, так і покупця:

    • досить швидке спорудження. Для зведення «панельки» використовуються готові залізобетонні конструкції. При правильному плануванні будівництво може вкластися у 7 місяців. Це вигідно для покупців квартир, які вкладаються у забудову і очікують на швидкий результат;
    • панельні будинки слугують надійним житлом дуже довго. Час їх експлуатації – більш ніж півсторіччя, однак в реальності вони слугують в півтора рази довше;
    • на 15% нижча (в середньому) собівартість порівняно з іншими видами будівель, якщо йдеться про забудову великого житлового комплексу.

    На що треба звернути увагу під час покупки нерухомості у «панельці»

    Якщо вирішили купувати квартиру у панельному будинку, слід звернути увагу на деталі:

    • на якість матеріалів,
    • кількість паркомісць,
    • соціальну інфраструктуру. 

    «Найважливішим при виборі житла залишається те, що дарує вам комфорт і затишок», - зазначив Тацій.

    Київ будівництво будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies