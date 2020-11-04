Панельні будинки: киянам розповіли про переваги й недоліки такого житла

Сьогодні матеріали, з яких будуються панельні будинки, сучасніші, екологічніші та якісніші, ніж іще десять років тому

Панельні будинки асоціюються з житлом не дуже високого класу, однак вони все ж мають низку переваг як для забудовника, так і для покупця. Про це розповів заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Київської міської держадміністрації Юрій Тацій.

Панельні житлові будинки, за неофіційними даними, складають 40% житлового фонду в нашій країні. Велика кількість будівель панельного типу була побудована у 70-ті роки, як швидке і тимчасове рішення проблеми нестачі житла. Сьогодні ці будинки часто у справді аварійному стані, тож до «панельок» існує упередження про їх неякісність.

Купівля квартири у будинку панельного типу має достатньо недоліків, проте також і низку переваг.

Недоліки панельних будинків

Справді, панельні будинки мають низку недоліків:

погані звуко- і теплоізоляція;

неможливість здійснити реконструкцію і перепланування через монолітні конструкції будівлі;

наявність міжпанельних тріщин, через що в будинках погано зберігається тепло.

Переваги панельного будівництва

Сьогодні аргументів «за» будівництво панельних будівель достатньо, щоб переконати як забудовника, так і покупця:

досить швидке спорудження. Для зведення «панельки» використовуються готові залізобетонні конструкції. При правильному плануванні будівництво може вкластися у 7 місяців. Це вигідно для покупців квартир, які вкладаються у забудову і очікують на швидкий результат;

панельні будинки слугують надійним житлом дуже довго. Час їх експлуатації – більш ніж півсторіччя, однак в реальності вони слугують в півтора рази довше;

на 15% нижча (в середньому) собівартість порівняно з іншими видами будівель, якщо йдеться про забудову великого житлового комплексу.

На що треба звернути увагу під час покупки нерухомості у «панельці»

Якщо вирішили купувати квартиру у панельному будинку, слід звернути увагу на деталі:

на якість матеріалів,

кількість паркомісць,

соціальну інфраструктуру.

«Найважливішим при виборі житла залишається те, що дарує вам комфорт і затишок», - зазначив Тацій.