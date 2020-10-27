Суд зобов’язав столичну владу добудувати один із житлових комплексів Войцеховського



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Суд зобов'язав завершити будівництва житлового комплексу «Деміївський квартал»

Суд визнав протиправною бездіяльність КМДА щодо завершення будівництва

Шостий апеляційний адміністративний суд зобов’язав Київську міську державну адміністрацію організувати роботу, пов’язану із завершенням будівництва житлового комплексу «Деміївський квартал» («Олімпійське містечко», «Панорамне містечко») на вул. Ракетна, 24 у зв’язку з неспроможністю забудовника продовжувати будівництво, без додаткового залучення коштів фізичних осіб, які вже виконали фінансові зобов’язання перед замовником будівництва та отримали квартири по акту прийому-передачі. Про це свідчить постанова від 30 вересня.

Суд визнав протиправною бездіяльність КМДА щодо організації роботи, пов’язаної із завершенням будівництва житлового комплексу.

Апеляційний суд дійшов висновку, що бездіяльність КМДА полягає в утриманні від реалізації повноважень, спрямованих на організацію роботи, пов’язаної із завершенням будівництва ЖК «Деміївський квартал».

Суд зазначив, що КМДА було зобов’язане в межах наданих йому законами та Конституцією України повноважень здійснювати контроль за дотриманням договірних зобов’язань забудовниками – ТОВ «СБ ЛТД» та ТОВ «Укрміськбудхолдинг» – за будівництвом та прийняттям в експлуатацію цього об’єкта будівництва, і, оскільки у ході судового розгляду було підтверджено неспроможність забудовника продовжувати таке будівництво, організувати роботу, пов’язану із його завершенням.

Натомість КМДА обмежилась лише листуванням з відповідними контролюючими органами, проведенням нарад, засідань, зустрічей, які, втім, не були ефективними і не призвели до реальних і юридично значимих наслідків, жодним чином не вирішили ситуацію із завершенням будівництва.

На переконання колегії суддів, організація роботи, пов’язана із завершенням будівництва включає у себе розроблення планів, порядків та алгоритмів, встановлення обмежень та приписів, що спрямовані на вирішення проблемних питань та подолання кризової ситуації щодо даного об’єкта будівництва.

Колегія суддів зазначає, що бездіяльність КМДА виникла внаслідок ігнорування визначених чинним законодавством власних повноважень.

Суд зазначив, що у відповідь на звернення інвесторів забудови КМДА повідомила про відсутність механізму практичної реалізації законодавчо визначених норм у частині здійснення КМДА контролю за діяльністю приватних забудовників, а також про те, що чинна законодавча база не забезпечує повною мірою можливостей подолання негативних явищ у будівельній галузі.

Проте, колегія суддів зазначає, що з урахуванням чинного законодавства такі посилання КМДА є неприйнятними і не можуть слугувати підставою для невиконання нею передбачених законом повноважень.

Позов до суду подали двоє власників квартир в цьому ЖК. Попередні договори купівлі-продажу вони уклали з ТОВ «СБ ЛТД». Вони зазначають, що не отримали квартири у зв’язку із невведенням будинків в експлуатацію та зупиненням будівельних робіт.

«СБ ЛТД» стало замовником будівництва на ділянках, які з 2007 року орендувало ТОВ «Техенерго». А у подальшому «СБ ЛТД» уклало договір із ТОВ «Укрміськбудхолдинг», який мав добудувати житловий комплекс. Цей об’єкт входить до списку 40 об’єктів, які самовільно реалізовувала група компаній «Укогруп» анатолія Войцеховського на самозахоплених ділянках. Ці забудови наразі є об’єктом розслідування у справі Нацполіції.

У липні цього року інвестори ЖК «Деміївський квартал» перекривали автомобільний рух по мосту Метро у Києві.

Як відомо, починаючи з 2005 року, група Войцеховського здійснювала самовільне зайняття земельних ділянок на території Києва та самовільне будівництво будівель (житлових, офісних та торгово-розважальних комплексів) на них за відсутності належних документів та/або з порушенням вимог дозвільних документів. Йдеться про щонайменше 40 об’єктів.

Джерело: Наші гроші