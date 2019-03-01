Пантелеєв заробив у 2018-му більше, ніж інші заступники Кличка і сам мер



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Заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв

У минулому році Пантелеєв двічі отримав матеріальну допомогу

Заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв у 2018 році заробив майже 635 тис. гривень. Це найвища річна зарплата серед усіх чиновників КМДА.

Про це стало відомо KV з відповіді апарату КМДА на офіційний запит.

Для порівняння: перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в минулому році заробив 625,7 тис. гривень, заступник голови КМДА Олександр Спасибко - 506 тис. гривень, міський голова Віталій Кличко - 367,5 тис. гривень.

У минулому році Пантелеєв двічі отримав матеріальну допомогу. Так, в липні йому нарахували 28,5 тис. гривень на оздоровлення, а в листопаді 45 тис. гривень - соціальної допомоги.

Що стосується премій, то у Пантелеєва їх розмір значно підвищився ближче до новорічних свят. Якщо в квітні сума премій склала 11 тис. гГривень, у червні - 6,4 тис., то в листопаді 2018 року - 31,3 тис., а в грудні - 59,4 тис. гривень.

Таким чином середньомісячна зарплата Пантелеєва в 2018 році склала 52,9 тис. гривень. Зазначимо, що середня зарплата в Україні в грудні 2018 року, за даними Держслужби статистики України, склала 10,5 тис. гривень (в Києві - 16,5 тис. гривень на місяць).

Якщо порівнювати минулорічний заробіток за основним місцем роботи Пантелеєва з 2017 роком, то він зріс більш ніж на 100 тис. гривень. Згідно з даними е-декларації, його зарплата в 2017 році становила 525 тис. гривень.

На початку 2018 року Кличко вдвічі збільшив зарплати своїм заступникам. Зокрема, Пантелеєву встановлено посадовий оклад відповідно до штатного розкладу, надбавка за вислугу років у розмірі 33% і надбавка за інтенсивність праці в розмірі 95% посадового окладу.

У 2019 Пантелєєву і іншим заступникам голови КМДА знову підвищать зарплату. Так, згідно з розпорядженням київського міського голови №28 від 18 січня 2019 року, всі заступники голови Київської міськдержадміністрації отримуватимуть надбавку за інтенсивність роботи в розмірі 100% від посадового окладу. Надбавки будуть нараховувати протягом всього 2019 року.

Нагадаємо, що в обов'язки заступника голови КМДА Петра Пантелеєва входить координація роботи Департаменту житлово-комунальної інфраструктури, Департаменту міського благоустрою та Управління (інспекції) самоврядного контролю. Також в його підпорядкуванні знаходиться Святошинська РДА. Він контролює роботу ПрАТ «Київспецтранс», ПАТ «АК «Київводоканал», ПАТ «Київгаз» і ТОВ «Євро-реконструкція» (Дарницька ТЕЦ).