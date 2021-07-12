Київський фунікулер закрився на ремонт
У фунікулері розпочинаються ремонтні роботи
Відсьогодні, з 12 липня, столичний фунікулер закривається на щорічний плановий ремонт, який триватиме до 20 серпня. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».
За інформацією підприємства, під час робіт відремонтують машинний, компресорний та теристорний зали, проведуть скорочення тросу та обстеження із частковою заміною шпал.
Також обстежать контактну мережу і виконають поточний ремонт вагонів підйомника.
Наприкінці проведуть статичні та динамічні випробування агрегатів під навантаженням.
Ремонтні роботи проводяться влітку через найменший пасажиропотік. У липні-серпні фунікулер приймає до 2000 тисяч користувачів на день. В інші сезони в середньому щодня фунікулером користуються 4000 пасажирів.
Нагадаємо, з 14 липня у столичному транспорті остаточно вийдуть з обігу паперові талони.
Першим на е-квиток перейшов фунікулер – із 14 вересня 2020 року. Із 1 жовтня 2020 року обіг паперових квитків припинили на Троєщинській лінії швидкісного трамвая, 1 листопада – на міській електричці. Із 1 грудня повністю на електронний квиток перейшов швидкісний трамвай на Борщагівці.
Щоб скористатись громадським транспортом можна придбати транспортну карту або ж купити QR-квиток у:
- T-кіосках;
- терміналах самообслуговування е-квитка;
- терміналах Easy Pay;
- на станціях Київського метрополітену;
- у застосунку Київ Цифровий.
З 1 липня у наземному транспорті Києва вже немає кондукторів, які продають квитки на проїзд в тролейбусах, трамваях і автобусах.
На сайті КМДА оприлюднили розпорядження, згідно з яким е-квитки повинні будуть запрацювати на всіх маршрутах громадського транспорту в Києві до 1 січня 2023 року.
Зараз е-квиток працює в метро і транспорті «Київпастрансу». За попереднім розпорядженням КМДА, система мала запрацювати в маршрутках до 1 липня 2021-го.
Також до кінця 2022 року відклали дослідницьку експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Спочатку цей етап повинні були завершити до 30 жовтня 2019 року. До кінця 2022 року відклали і видачу студентських та учнівських квитків, які є носіями електронного квитка.