За тиждень з вулиць Києва було евакуйовано понад пів сотні автомобілів
Більшість автомобілів евакуювали за порушення правил паркування
Впродовж минулого тижня, із 4 по 10 листопада, комунальники разом із поліцією Києва перемістили зі столичних вулиць на спеціальні майданчики 57 автомобілів порушників ПДР.
Серед них за порушення правил паркування (разом із Інспекцією з паркування) – 37 автомобілів. Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.
Окрім того, 15 авто були евакуйовані на спецмайданчик за порушення 130-ї статті (керування автомобілем у стані наркотичного або алкогольного сп'яніння).
Центр організації дорожнього руху нагадує, що затримувати транспортні засоби – повноваження поліції. Комунальники забезпечують роботу вантажних автомобілів-евакуаторів із краном-маніпулятором, а також екіпажів водіїв і стропальників.
Як повідомлялося, за тиждень з 28 жовтня по 3 листопада столичні інспектори з паркування виписали на порушників 325 постанов, а загальна сума накладених адміністративних стягнень у вигляді штрафу склала 125,605 тис. грн.
За цей період було евакуйовано 91 автомобіль.