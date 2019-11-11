За тиждень з вулиць Києва було евакуйовано понад пів сотні автомобілів



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Фото: Центр організації дорожнього руху

Більшість автомобілів евакуювали за порушення правил паркування

Впродовж минулого тижня, із 4 по 10 листопада, комунальники разом із поліцією Києва перемістили зі столичних вулиць на спеціальні майданчики 57 автомобілів порушників ПДР.

Серед них за порушення правил паркування (разом із Інспекцією з паркування) – 37 автомобілів. Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

Окрім того, 15 авто були евакуйовані на спецмайданчик за порушення 130-ї статті (керування автомобілем у стані наркотичного або алкогольного сп'яніння).

Центр організації дорожнього руху нагадує, що затримувати транспортні засоби – повноваження поліції. Комунальники забезпечують роботу вантажних автомобілів-евакуаторів із краном-маніпулятором, а також екіпажів водіїв і стропальників.

Як повідомлялося, за тиждень з 28 жовтня по 3 листопада столичні інспектори з паркування виписали на порушників 325 постанов, а загальна сума накладених адміністративних стягнень у вигляді штрафу склала 125,605 тис. грн.

За цей період було евакуйовано 91 автомобіль.