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    Новини

    Перед Різдвом частина киян залишилась без води (адреси)

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    У домівках киян відключено водопостачання - Перед Різдвом частина киян залишилась без води (адреси)
    У домівках киян відключено водопостачання
    Фото з відкритих джерел

    Води немає в будинках на трьох вулицях Києва

    Сьогодні, 6 січня, сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання в Києві. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    У зв’язку з цим тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

    • вул. Яблунева, 15
    • пров. Салютний, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 12А, 14, 16
    • вул. Василя Липківського, 17

    Ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Київводоканал повідомив, для кого з 1 січня 2021 року зросли тарифи на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

    Нагадаємо, за три святкові дні, 1-3 січня 2021 року, кияни спожили 2 млн куб. м чистої питної води.

    Компанія «Київводоканал» залучає кошти міжнародних фінансових інституцій у проєкти капітального ремонту та реконструкції водопровідного господарства. Одним із джерел фінансування може стати кредит у рамках програми «Французькі пільгові казначейські кредити». У грудні на підприємстві із візитом перебувала делегація з Франції – представники компанії Group Eiffage, які відвідали об’єкти водопостачання, де запланована реконструкція.

    Теги: Київ Київводоканал ремонт аварія кияни водопостачання
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