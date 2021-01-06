Перед Різдвом частина киян залишилась без води (адреси)

Води немає в будинках на трьох вулицях Києва

Сьогодні, 6 січня, сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання в Києві. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

У зв’язку з цим тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

вул. Яблунева, 15

пров. Салютний, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 12А, 14, 16

вул. Василя Липківського, 17

Ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією пошкоджень на мережі.

Київводоканал повідомив, для кого з 1 січня 2021 року зросли тарифи на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Нагадаємо, за три святкові дні, 1-3 січня 2021 року, кияни спожили 2 млн куб. м чистої питної води.

Компанія «Київводоканал» залучає кошти міжнародних фінансових інституцій у проєкти капітального ремонту та реконструкції водопровідного господарства. Одним із джерел фінансування може стати кредит у рамках програми «Французькі пільгові казначейські кредити». У грудні на підприємстві із візитом перебувала делегація з Франції – представники компанії Group Eiffage, які відвідали об’єкти водопостачання, де запланована реконструкція.