Перед святковими вихідними киян запрошують на ярмарки (адреси)



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Сьогодні ярмарки відбудуться у семи районах Києва

У середу, 6 березня, у Києві, за сприяння Київської міської та районних державних адміністрацій, будуть проведені сезонні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

Сьогодні ярмарки відбудуться:

Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;

Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20, вул. Петра Вершигори, 1;

Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Тверської та Ковпака);

Подільському районі – просп. Правди, 5-11, вул. Світлицького, 33;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8,

Шевченківському районі – Лук’янівська площа, 1-А.

Як повідомлялося, ярмарки у Києві триватимуть до кінця тижня. Найбільше ярмарків відбудеться у п’ятницю, 8 березня.