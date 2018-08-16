Під столичним супермаркетом помер чоловік



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Фото: kiev.informator.ua Чоловік помер у швидкій

Медики констатували смерть від передозування наркотиками

У четвер, 16 серпня, на Бессарабській площі біля супермаркету Billa помер чоловік. За попередніми даними, він помер від передозування наркотиками. Трагедія трапилася близько 07:00.

За словами охоронця Billa, до супермаркету підійшли двоє чоловіків. За їхньою поведінкою можна було зрозуміти, що вони перебували під дією наркотиків. Одному з друзів стало погано і він приліг на сходинки. Після цього у чоловіка виникли проблеми з диханням і він посинів.

На місце прибула медична допомога. Чоловіка посадили в карету «швидкої», проте той помер в середині, не доїхавши до лікарні. Лікарі констатували смерть від передозування наркотиками.

Померлому чоловікові було близько 40 років. Його друг зізнався, що той вживав медпрепарат «Клофелін».

На місці трагедії працювали дві машини швидкої медичної допомоги. Також прибули правоохоронці.

Джерело: Информатор