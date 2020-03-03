У Кличка нагадали, що транспорт Києва переходить на е-квиток



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Е-квиток діятиме в метро, автобусах, трамваях, тролейбусах, фунікулері та міській електричці

Із 1 квітня цього року громадський транспорт Києва переходить на електронний квиток. Про це нагадав перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«Із 1 квітня оплатити поїздку у громадському транспорті можна буде за допомогою єдиного електронного квитка. Постійні користувачі громадського транспорту можуть поповнити Kyiv Smart Card. Нагадаю, що купівля 50 поїздок дає можливість заощадити 1,5 гривні на кожній поїздці. Якщо потрібно здійснити лише одну поїздку, треба придбати QR-квиток – у паперовому чи електронному вигляді, згенерованому на смартфоні», – розповів Поворозник.

Він також нагадав, що розроблено нову гаму проїзних квитків із фіксованою кількістю поїздок на місяць у всіх видах громадського транспорту. Так, передбачено проїзні на 46, 62, 92 та 124 поїздки на місяць вартістю 290 грн, 390 грн, 575 грн та 770 грн відповідно. Так званий «безлімітний» проїзний на всі види громадського транспорту коштуватиме 1300 гривень. Уперше вводиться в обіг «туристичний» проїзний квиток – із терміном дії протягом 24, 48 та 72 годин з моменту активації. Коштуватиме такий квиток 100, 150 та 200 гривень відповідно.

«Е-квиток діятиме в метро, автобусах, трамваях, тролейбусах, фунікулері та міській електричці. Він не буде прив’язуватися до певного виду транспорту, що дуже зручно. Кияни вже відчули ці переваги, адже збільшується кількість поїздок у громадському транспорті, здійсненим за допомогою електронного квитка. Мапа із мережею точок продажу чи поповнення Kyiv Smart Card, створена для зручності пасажирів, постійно оновлюється», – нагадав Поворозник.

Придбати разовий QR-квиток можна:

у додатку Kyiv Smart City:

в особистому кабінеті киянина

у терміналах самообслуговування Ibox, 2click:

за допомогою чат ботів Kyiv Pay Bot і KyivMetroBot e Telegram та Facebook:

на станціях метро.

Поповнити Kyiv Smart Card можна у додатку Kyiv Smart City, у касах на станціях метро, в особистому кабінеті киянина, в автоматах самообслуговування у вестибюлі метро, у фунікулері, у терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click, за допомогою чат ботів KyivPayBot і KyivMetroBot у Telegram та Facebook.

Для забезпечення підтримки пасажирів створено портал transport.kyivcity.gov.ua, сторінку Kyiv Smart Card у Facebook, сall-центр: (044) 366 55 55), що працює у режимі 24/7, та команду техпідтримки для оперативного реагування на звернення пасажирів.

Як повідомлялося, наразі у Києві почали тестувати учнівський електронний квиток.