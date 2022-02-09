Київ скували серйозні затори: карта

Практично всі мости у столиці України застигли на червоній позначці

Найскладніше перебратися з лівого на правий берег

У середу, 9 лютого, столиця застрягла у масштабних заторах. Найскладніше проїхати центром і перебратися з лівого на правий берег. Про це свідчать дані Infoportal.kiev.

Затори у Києві станом на 9 ранку

Правий берег

Станом на 9 ранку ускладнений рух спостерігається на проспекті Перемоги, проспекті Науки, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Жилянській, вулиці Павлівській, вулиці Трьохсвятительській, на Петрівській алеї, вулиці Малопідвальній, вулиці Набережно-Хрещатицькій, Івана Федорова, Казимира Малевича.

Рух на лівому березні ускладнений

Лівий берег

На Лівому березі складно проїхати по Харківському шосе, вулиці Павла Чубинського, Здолбунівській, Петра Григоренка, проспектом Миру, вулиці Братиславській, вулиці Сулеймана Стальського, Гната Хоткевича.

На мостах утворилися корки

Мости

Практично всі мости у столиці України застигли на червоній позначці. Зокрема міст патона світиться суцільною червоною лінією. По Дарницькому мосту рух не надто утруднений, але ближче на під’їзді до правого берега утворилася тягучка. Також завмер Південний міст.

Нагадаємо, сьогодні, 9 лютого, в Києві температура повітря підніметься до +4°. Однак потепління буде мало відчутно через вітер.