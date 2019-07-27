Перекриті вулиці, кінологи з собаками, спецпризначенці: поліція готова до хресного ходу (фото)



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На маршруті хресного ходу обмежено рух транспорту Фото: Нацполіція

Столична поліція посилила заходи безпеки під час релігійних заходів

Для забезпечення громадського порядку під час хресного ходу залучені всі підрозділи київської поліції. Зокрема, на службу заступили спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи з собаками, спецпризначенці, а також співробітники превентивної комунікації. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Крім цього, нацгвардійці вже скоординували свої дії з правоохоронцями, вивчили маршрути пересування вірян та сформували додаткові резервні групи, задля негайного припинення правопорушень.

«Після проведення інструктажів правоохоронці заступили на місця несення служби. Ми вживаємо великий комплекс заходів, аби не допустити порушень під час ходу. У разі виникнення нештатних ситуацій готові відразу реагувати та припиняти протиправні дії», - підкреслив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

Поліція продовжує забезпечувати правопорядок, щоби релігійні заходи у столиці відбулися спокійно і без порушень.

Як повідомлялося, Православна церква України в день Хрещення Русі 28 липня проведе свою першу хресну ходу.

27 липня Московська церква проведе урочистий молебень на Володимирській гірці та хресний хід.

27 та 28 липня на час проведення загальноміських заходів до 1031-ї річниці хрещення Київської Русі-України вносяться зміни у роботу наземного громадського транспорту.