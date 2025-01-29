Переворот у Києві. Кличко екстрено звернувся до президента

За словами Кличка, у Києві відбувається спроба розбалансувати владу та знищити місцеве самоврядування

Кличко: «Нагадую, військова адміністрація – тимчасовий орган, що має займатися обороною й безпекою, а не узурпацією влади»

Сьогодні, 29 січня, мер Києва Віталій Кличко записав відеозвернення до президента України Володимира Зеленського і попросив його, як гаранта Конституції, «не допустити руйнування місцевого самоврядування – основи демократії».

«Поки ви, як Верховний головнокомандувач, зосереджені на війні та захисті України, люди з вашого оточення займаються політичними інтригами. І ці процеси стають критичними. У Києві відбувається спроба розбалансувати владу та знищити місцеве самоврядування», – заявив Кличко.

За словами мера Києва, новий начальник КМВА Тимур Ткаченко, без військової освіти й досвіду, який замінив на посаді бойових генералів, блокує вирішення ключових господарських питань.

«Відновлення пошкоджених будинків, компенсації постраждалим мешканцям, відновлення інфраструктури та інші. Це дестабілізує управління містом і створює загрозу життєзабезпеченню столиці», – наголосив мер.

За словами Кличка, новий начальник КМВА намагається перебрати повноваження мера, міської ради та КМДА, порушуючи закон. «Нагадую, військова адміністрація – тимчасовий орган, що має займатися обороною й безпекою, а не узурпацією влади. Кияни обрали мера міста, в якому живуть. І я продовжу захищати їхні інтереси», – наголосив Кличко.

Мер Києва попросив президента України, як гаранта Конституції, «не допустити руйнування місцевого самоврядування – основи демократії».

У 2016 році Тимур Ткаченко обійняв посаду заступника гендиректора з питань інвестицій та розвитку прибережної інфраструктури комунального підприємства КМДА «Плесо». Воно традиційно опікується столичними пляжами та водоймами. Паралельно у соцмережі чиновник почав висвітлювати діяльність громадської організації «Прогресивні громадяни України», де був головою правління і досі залишився співзасновником. Ткаченко проголошував мету цієї організації не більше не менше як «прогрес у всіх сферах життєдіяльності українського суспільства».

Як повідомляв «Главком», на початку року новопризначений начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко наголосив, що Рада оборони Києва на найближчому засіданні розгляне низку питань. Одне з них стосуватиметься напрацювання алгоритму руху наземного громадського транспорту під час повітряної тривоги.

Крім того, під час засідання буде розглянуто службові відрядження за кордон усіх представників органів місцевого самоврядування територіальної громади міста Києва та працівників Київської міської військової адміністрації за погодженням Ради оборони.

На цю заяву гостро відреагував міський голова Віталій Кличко. Зокрема, він розкритикував слова Тимура Ткаченка щодо напрацювання алгоритму руху наземного громадського транспорту під час повітряної тривоги. На думку Кличка, подібні висловлення є «популізмом». Кличко додав: від початку повномасштабного вторгнення уламки ворожих боєприпасів чотири рази виявляли на наземних ділянках метро. Також було знайдено частину ракети, яка не здетонувала біля опори мосту Метро.

До слова, новий начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко раніше працював у структурах столичної влади і хвалив мера Віталія Кличка. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Тимур і його команда. Хто облаштував новий капкан для Кличка».