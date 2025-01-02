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Вибух Tesla Cybertruck у Лас-Вегасі: Маск звернув увагу на один факт

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Вибух Tesla Cybertruck у Лас-Вегасі: Маск звернув увагу на один факт
Вибух Cybertruck біля готелю Трампа у Лас-Вегасі
фото з соцмереж

Маск звернув увагу на той факт, що обидва автомобілі, Tesla і Ford, були орендовані через одну платформу каршерінгу

Засновник компанії Tesla Ілон Маск вважає, що вибух Tesla Cybertruck поряд із входом до готелю Trump International у Лас-Вегасі міг бути терактом. Про це він написав в Х уночі 2 січня.

Підприємець Ілон Маск зазначив, що дана подія може бути пов’язана з терористичним актом, який стався раніше в Новому Орлеані.

Маск також звернув увагу на той факт, що обидва автомобілі, Tesla і Ford, були орендовані через одну платформу каршерінгу, що може бути важливим фактором для слідства.

Нагадаємо, внаслідок вибуху автівки Tesla Cybertruck біля входу в готель «Трамп Інтернешнл» у Лас-Вегасі одна людина загинула, ще семеро – дістали поранення. Влада розслідує вибух Tesla Cybertruck біля «вежі Трампа» як можливий теракт. Громадянам було наказано уникати цього району, хоча поліція зазначила, що пожежу погашено. За словами чиновника, з яким поспілкувалося видання, водій заїхав у зону камердинера готелю, і автомобіль вибухнув. Керманич загинув, а семеро перехожих дістали легкі травми.

Про вибух поблизу вежі Дональда Трампа стало відомо ввечері 1 січня. На відео, знятих місцевими жителями поблизу 64-поверхового комплексу, видно, як поліція і пожежники поспішають на місце події. Як стало відомо згодом, дим виник внаслідок загоряння автомобіля Tesla Cyber Truck під дверима готелю. Наразі невідомо, що саме стало причиною пожежі.

Теги: вибух теракт водій Tesla Ілон Маск поліція готель Tesla Cybertruck поранення відео США

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