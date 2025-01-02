Вибух Tesla Cybertruck у Лас-Вегасі: Маск звернув увагу на один факт
Маск звернув увагу на той факт, що обидва автомобілі, Tesla і Ford, були орендовані через одну платформу каршерінгу
Засновник компанії Tesla Ілон Маск вважає, що вибух Tesla Cybertruck поряд із входом до готелю Trump International у Лас-Вегасі міг бути терактом. Про це він написав в Х уночі 2 січня.
Підприємець Ілон Маск зазначив, що дана подія може бути пов’язана з терористичним актом, який стався раніше в Новому Орлеані.
Appears likely to be an act of terrorism.
Both this Cybertruck and the F-150 suicide bomb in New Orleans were rented from Turo. Perhaps they are linked in some way. https://t.co/MM6ehJO3SG
Маск також звернув увагу на той факт, що обидва автомобілі, Tesla і Ford, були орендовані через одну платформу каршерінгу, що може бути важливим фактором для слідства.
🇺🇸Вибух пролунав біля «Вежі Трампа» у Лас-Вегасі💥
На місці підіймається дим. Пишуть, що вибухнула Tesla Cybertruck. pic.twitter.com/k9wg2dlA9x
Нагадаємо, внаслідок вибуху автівки Tesla Cybertruck біля входу в готель «Трамп Інтернешнл» у Лас-Вегасі одна людина загинула, ще семеро – дістали поранення. Влада розслідує вибух Tesla Cybertruck біля «вежі Трампа» як можливий теракт. Громадянам було наказано уникати цього району, хоча поліція зазначила, що пожежу погашено. За словами чиновника, з яким поспілкувалося видання, водій заїхав у зону камердинера готелю, і автомобіль вибухнув. Керманич загинув, а семеро перехожих дістали легкі травми.
🇺🇸Момент вибуху Tesla Cybertruck біля «Вежі Трампа» у Лас-Вегасі💥 pic.twitter.com/65IyH4a4gn— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 1, 2025
Про вибух поблизу вежі Дональда Трампа стало відомо ввечері 1 січня. На відео, знятих місцевими жителями поблизу 64-поверхового комплексу, видно, як поліція і пожежники поспішають на місце події. Як стало відомо згодом, дим виник внаслідок загоряння автомобіля Tesla Cyber Truck під дверима готелю. Наразі невідомо, що саме стало причиною пожежі.
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