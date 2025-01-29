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Влада Києва оцінила збитки через зупинку транспорту під час тривоги

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Влада Києва оцінила збитки через зупинку транспорту під час тривоги
Поворознюк зауважив, що через зупинку під час тривог громадський транспорт несе збитки
фото: КМДА

Поворозник: Хто має змусити водія автобуса, тролейбуса чи трамвая нехтувати безпекою?

Зупинка громадського транспорту під час повітряних тривог у Києві завдає мільярдних збитків бюджету столиці. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, у 2024 році бюджет столиці втратив близько восьми мільярдів гривень через вимушені простої транспорту. У 2025 році очікувані витрати зростуть, і наразі заплановано 9 млрд грн дотацій, хоча потреба може перевищити 11 млрд грн.

Поворознюк нагадав, що рішення про зупинку громадського транспорту під час повітряної тривоги було ухвалене в Києві Радою оборони міста влітку 2022 року з урахуванням рекомендацій представників ДСНС України, поліції та військових, які входять до складу Ради оборони.

«І зумовлене таке рішення не популізмом, а відповідальністю за життя людей», – наголосив він. 

За словами першого заступника голови КМДА, питання щодо скасування цього рішення кілька разів виносилося на розгляд Ради оборони міста Києва, але не було підтримане, адже члени Ради оборони, до якої входять не тільки представники КМДА, а й уповноважені силових структур, ДСНС України та військові несуть відповідальність за безпеку громадян.

Поворознюк зауважив, що через зупинку під час тривог громадський транспорт несе збитки.

«Але першочергове завдання для нас – безпека пасажирів. Якщо ми говоримо про втрати для комунального транспорту, то я запитаю про інше: скажіть мені, яка ціна людського життя. І хто має змусити водія автобуса, тролейбуса чи трамвая нехтувати безпекою і їхати під час повітряної тривоги?», – сказав він. 

За словами першого заступника голови КМДА, столичні фахівці постійно вивчають відповідний досвід інших міст і він різний. Зокрема, досвід Херсона, Запоріжжя і Харкова доводить: громадський транспорт є об’єктом підвищеної небезпеки, оскільки там масове скупчення людей.

«Так само і в Києві були випадки, коли під ворожі обстріли потрапляв рухомий склад транспорту. Спираючись на рекомендації ДСНС, три роки тому було ухвалено рішення про зупинку громадського транспорту під час тривог. І, дякувати Богу, у нас під час активних бойових дій пасажири не постраждали. Водночас, є розуміння, що певні рішення можуть потребувати перегляду з урахуванням актуальної ситуації. У цьому питанні місто потребує активного залучення, насамперед ДСНС, військових, правоохоронців та всіх зацікавлених сторін, які відповідають за безпеку громадян. Бо саме виходячи з безпеки людей має відбуватися конструктивний діалог», – підсумував він.

Нагадаємо, сьогодні, 29 січня, мер Києва Віталій Кличко записав відеозвернення до президента України Володимира Зеленського і попросив його, як гаранта Конституції, «не допустити руйнування місцевого самоврядування – основи демократії». За словами мера Києва, новий начальник КМВА Тимур Ткаченко, без військової освіти й досвіду, який замінив на посаді бойових генералів, блокує вирішення ключових господарських питань.

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Теги: Київ Віталій Кличко Олександр Поворознюк громадський транспорт тривога

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