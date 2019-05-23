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    Суспільство

    Гладковський назвав справу проти себе «фейковою» і пообіцяв подавати в суд на ЗМІ

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    Гладковський наголошує, що в своєму житті багато віддав країні - Гладковський назвав справу проти себе «фейковою» і пообіцяв подавати в суд на ЗМІ
    Гладковський наголошує, що в своєму житті багато віддав країні

    Екс-заступник секретаря РНБО нагадав, що для всебічного і неупередженого розслідування він був звільнений з займаної посади

    Колишній заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олег Гладковський звернувся до ЗМІ з проханням не шкодити його репутації, згадуючи його прізвище в контексті неіснуючих і фейкових справ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.

    Гладковський зазначив, що «ніякої» справи проти нього не існує.

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    «Для всебічного і неупередженого розслідування я указом президента України був звільнений з займаної посади. Розслідування справ, в яких згадується прізвище мого сина, які, очевидно, були штучно скомпільовані з брехливих провокаційних фактів і продані за 30 срібняків вже довели, що жодної причетності мене і членів моєї сім'ї до будь-яких оборудок не було встановлено», - повідомив екс-заступник секретаря РНБО.

    Гладковський наголошує, що в своєму житті багато віддав країні, залучаючи сотні мільйонів доларів інвестицій в розвиток економіки і створивши десятки тисяч робочих місць на підприємствах, які працюють і платять податки в бюджет.

    «Починаючи з 2014 року в якості першого заступника секретаря РНБО, голови Міжвідомчої комісії з питань оборонно-промислового комплексу та голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю мною особисто було докладено чимало зусиль для розбудови української армії і виходу її на якісно новий рівень. Брехливі звинувачення певних політиканів і зрадників шкодять не лише моїй репутації, але і завдають величезного удару по армії, країні і її обороноздатності», - наголосив Гладковський.

    Також він заявив, що буде звертатися в суди за подальше розповсюдження брехливої інформації, яка шкодить іміджу і ділової репутації.

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