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    Під час гасіння пожежі у квартирі на Березняках знайдено тіло чоловіка

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    Під час гасіння пожежі у квартирі на Березняках знайдено тіло чоловіка

    Причина виникнення пожежі та обставини трагедії будуть встановлені правоохоронними органами

    У вівторок, 29 травня, у 16-поверховому житловому будинку на вул. Амвросія Бучми, 8 (Дніпровський район Києва, Березняки) в одній із квартир виникла пожежа. Повідомлення про загоряння надійшло до Служби порятунку 101 о 17:27, інформує прес-служба столичних рятувальників.

    «На місце події негайно прибули рятувальники з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По приїзду рятувальників на місце події було встановлено, що горить балкон 2-кімнатної квартири на 6-му поверсі. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння пожежі», - йдеться в повідомленні.

    О 17:51 пожежу було локалізовано, а о 18:00-ліквідовано.

    Внаслідок займання балкон згорів повністю, закопчено стіни та стелю кухні.

    Під час гасіння пожежі рятувальниками було виявлено тіло чоловічої статі.

    На місці пожежі працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 20 чоловік особового складу.

    Причина виникнення пожежі та обставини трагедії будуть встановлені правоохоронними органами.

    Як повідомлялося, 30 травня вранці у центрі Києва на бульварі Тараса Шевченка горів популярний паб.

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