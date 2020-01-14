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    Смерть дітей та чоловіка на Київщині: рятувальники назвали причину трагедії (фото)

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    <p>Внаслідок загорання у будинку загинули двоє дітей та їхній батько</p> <p>&nbsp;</p> - Смерть дітей та чоловіка на Київщині: рятувальники назвали причину трагедії (фото)

    Внаслідок загорання у будинку загинули двоє дітей та їхній батько

     

    Фото: ДСНС

    Підрозділи ДСНС на місце події не залучались

    До трагедії, що сталася сьогодні, 14 січня, вранці у селі Погреби Тетіївського району Київської області, призвело паління в ліжку.

    Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Як повідомляв «Главком», у приватному будинку на вул. Береговій, 2 внаслідок отруєння продуктами горіння загинули двоє дітей та їхній батько віком до 30 років.

    Згодом у ДСНС повідомили: «14 січня о 09:50 до оперативно-диспетчерської служби Тетіївського району надійшло повідомлення від працівників швидкої медичної допомоги про виявлення тіл трьох чоловік, що отруїлись чадним газом. Загиблими виявились чоловік - батько 1993 р. н. та двоє дітей 2015 та 2016 р. н.».

    За даними ДСНС, попередня причина загорання – паління у ліжку.

    Підрозділи ДСНС на місце події не залучались.

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    Смерть дітей та чоловіка на Київщині: рятувальники назвали причину трагедії (фото)
    Смерть дітей та чоловіка на Київщині: рятувальники назвали причину трагедії (фото)

    Як повідомлялося, за минулий тиждень, з 6 по 12 січня, столичні вогнеборці ліквідували 65 пожеж. На пожежах врятовано дві особи.

    8 січня сталася пожежа у багатоповерхівці в Білій Церкві Київської області. Під час ліквідації пожежі було виявлено тіло жінки 65-70 років. 

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