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    Під час пожежі на Київщині загинув чоловік

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    Тіло загиблого чоловіка виявили рятувальники у будинку, який палав

    У четвер, 17 травня, сталася пожежа у господарчій будівлі у с. Хутір Петрівський Вишгородського району Київщини. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району о 04:55.

    На виклик терміново було направлено рятувальників 38-ї ДПРЧ смт Димер та 55-ДПРП с. Сухолуччя.

    Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області, на місці рятувальниками було встановлено, що горить дерев’яна господарча будівля, гараж та вантажний автомобіль.

    Під час проведення розвідки у будинку бійці ДСНС виявили тіло загиблого чоловіка.

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    Пожежу локалізовано о 07:20 та повністю ліквідовано о 10:05.

    До гасіння пожежі залучалися 2 одиниці спецтехніки та 7 чоловік особового складу.

    Причина пожежі наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, 17 травня у Солом’янському районі Києва виникла пожежа у 9-поверховому житловому будинку, в результаті якої згоріли дві квартири. 

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