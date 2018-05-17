Під час пожежі на Київщині загинув чоловік

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Тіло загиблого чоловіка виявили рятувальники у будинку, який палав

У четвер, 17 травня, сталася пожежа у господарчій будівлі у с. Хутір Петрівський Вишгородського району Київщини. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району о 04:55.

На виклик терміново було направлено рятувальників 38-ї ДПРЧ смт Димер та 55-ДПРП с. Сухолуччя.

Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області, на місці рятувальниками було встановлено, що горить дерев’яна господарча будівля, гараж та вантажний автомобіль.

Під час проведення розвідки у будинку бійці ДСНС виявили тіло загиблого чоловіка.

Пожежу локалізовано о 07:20 та повністю ліквідовано о 10:05.

До гасіння пожежі залучалися 2 одиниці спецтехніки та 7 чоловік особового складу.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Як повідомлялося, 17 травня у Солом’янському районі Києва виникла пожежа у 9-поверховому житловому будинку, в результаті якої згоріли дві квартири.