Під час пожежі у власній квартирі ледь не загинули троє людей

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Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували чоловіка та жінку та евакуювали ще одного чоловіка

28 травня сталася пожежа у 9-поверховому житловому будинку на просп. Леся Курбаса, 1-Б, що у Святошинському районі столиці. Повідомлення про виникнення пожежі надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 14:04.

«На місце події негайно було направлено рятувальників 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що в одній із квартир на 4-му поверсі виникла пожежа на балконі з розповсюдженням вогню на кухню. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння пожежі», - йдеться в повідомленні прес-служби столичних рятувальників.

Вже о 14:20 бійці локалізували пожежу, а о 14:23-ліквідували .

Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували чоловіка та жінку, які знаходилися у квартирі. Врятованих передали працівникам медичної служби. Також з тієї ж квартири було евакуйовано чоловіка 1995 року народження.

Внаслідок пожежі пошкоджено особисті речі, меблі, закопчено стіни та стеля квартири.

Причина виникнення пожежі з’ясовуються правоохоронними органами.

Як повідомлялося, у Києві на проспекті Перемоги двічі за добу сталася пожежа в кінотеатрі «Екран».