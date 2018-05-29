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    Кінотеатр «Екран» у Києві горів вдруге за добу

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    Пожежники ліквідували пожежу в недіючому кінотеатрі - Кінотеатр «Екран» у Києві горів вдруге за добу
    Фото: Інформатор
    Пожежники ліквідували пожежу в недіючому кінотеатрі

    Чи був це умисний підпал, встановить слідство

    У ніч на вівторок, 29 травня, в Києві на проспекті Перемоги знову сталася пожежа в кінотеатрі «Екран».

    Вогонь охопив занедбану частину будівлі, повідомляє Інформатор.

    За словами пожежників, горіло сміття і за будівлею кінотеатру, і в середині. Станом на 3:20 пожежу було повністю ліквідовано. Однак в приміщеннях будівлі також було видно мотлох, який димівся в покинутій частині.

    На місці працювали розрахунки ДСНС. Обійшлося без постраждалих.

    Причину пожежі, і чи був це умисний підпал, встановить слідство.

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    Кінотеатр «Екран» у Києві горів вдруге за добу
    Кінотеатр «Екран» у Києві горів вдруге за добу
    Кінотеатр «Екран» у Києві горів вдруге за добу
    Кінотеатр «Екран» у Києві горів вдруге за добу
    Кінотеатр «Екран» у Києві горів вдруге за добу
    Фото: Інформатор

    Нагадаємо, 28 травня близько 8-ї години ранку у Києві біля станції метро «Житомирська» спалахнула пожежа в будівлі колишнього кінотеатру «Екран». Пожежу в недіючому кінотеатрі загасили об 11:14.

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