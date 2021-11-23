Під час пожежі у столичному будинку загинула квартирантка

Медикам не вдалося врятувати жінку, яку вогнеборці винесли з палаючої квартири

У ніч на вівторок, 23 листопада, сталася пожежа в багатоповерховому будинку на вул. Леся Курбаса, 14-А у Святошинському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 00:45. До місця події було направлено вогнеборців з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Рятувальники встановили, що пожежа виникла в однокімнатній квартир на дев’ятому поверсі 9-поверхового житлового будинку.

Із квартири, де виникла пожежа, рятувальниками було винесено на свіже повітря квартиронаймачку, 1977 року народження, без свідомості та передано бригаді швидкої медичної допомоги. Але медикам жінку врятувати не вдалося.

Пожежу на площі 20 кв. м було ліквідовано о 01:35.

Внаслідок пожежі згоріли меблі, побутова техніка та особисті речі, а також закопчено стіни та стеля квартири.

До ліквідації пожежі було залучено чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки, а також 15 осіб особового складу ДСНС.

Причина виникнення пожежі встановлюється правоохоронцями.

Нагадаємо, 22 листопада сталася пожежа у новому багатоповерховому будинку на проспекті Перемоги, 67-А у Святошинському районі столиці. Загорання виникло у нещодавно збудованому ЖК «Нивки парк». Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали понад 30 мешканців будинку.

Також 22 листопада сталася пожежа в будівлі Київського інституту автоматики. Спостерігалося сильне задимлення на четвертому та п’ятому поверхах.

А в ніч на 23 листопада палала офісна будівля на вул. Колекторній, 3 у Дарницькому районі столиці.