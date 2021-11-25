Під час пожежі у столичній багатоповерхівці постраждала жінка

На місці працювали рятувальники і медики швидкої допомоги

Рятувальники за годину ліквідували пожежу у квартирі

У ніч на четвер, 25 листопада, сталася пожежа в багатоповерховому будинку на вул. Курнатовського,17 у Дніпровському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 02:34. На місце події було направлено вогнеборців 13 Державної пожежно-рятувальної частини.

Рятувальники встановили, що на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку у двокімнатній квартирі сталося загоряння особистих речей.

Пожежу на площі 10 кв. м було ліквідовано о 03:31.

До прибуття рятувальників власниця квартири самостійно залишила житло. Внаслідок пожежі жінка отруїлася продуктами горіння. Рятувальники відвели її до медиків, однак від госпіталізації вона відмовилась.

На місці події працювало три одиниці основної та спеціальної техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС.

Причина виникнення пожежі та обставини встановлюються.

Як повідомлялося, 23 листопада сталася пожежа в багатоповерховому будинку на вул. Леся Курбаса, 14-А у Святошинському районі столиці. Із квартири, де виникла пожежа, рятувальниками було винесено на свіже повітря квартиронаймачку, 1977 року народження, без свідомості та передано бригаді швидкої медичної допомоги. Але медикам жінку врятувати не вдалося.