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    Під Офісом президента знову сталися сутички (фото)

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    Поліція застосувала сльозогінний газ - Під Офісом президента знову сталися сутички (фото)
    Поліція застосувала сльозогінний газ
    Фото: РБК-Україна

    Правоохоронці затримали учасників конфлікту

    У п’ятницю, 30 липня, під будівлею Офісу президента вкотре сталася сутичка під час ЛГБТ-акції. Силовики використали сльозогінний газ та затримали учасників конфлікту. Про це повідомляє РБК-Україна.

    Сутички сталися між противниками сьогоднішньої акції ЛГБТ-спільноти та правоохоронцями. Силовикам довелося застосувати сльозогінний газ.

    Наразі є затримані правоохоронцями, але точна кількість поки невідома.

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    Під Офісом президента знову сталися сутички (фото)
    Під Офісом президента знову сталися сутички (фото)
    Під Офісом президента знову сталися сутички (фото)
    Під Офісом президента знову сталися сутички (фото)
    Під Офісом президента знову сталися сутички (фото)
    Під Офісом президента знову сталися сутички (фото)
    Під Офісом президента знову сталися сутички (фото)
    Під Офісом президента знову сталися сутички (фото)
    Під Офісом президента знову сталися сутички (фото)
    Під Офісом президента знову сталися сутички (фото)
    Під Офісом президента знову сталися сутички (фото)

    Як повідомлялося, сьогодні біля Офісу президента вже були сутички на ЛГБТ-акції.

    На акцію прийшли також представники праворадикальних організацій.

    До цього акцію спробували зірвати – зокрема, під Офісом президента знайшли підозрілу сумку, її перевіряли вибухотехніки. Як з'ясувалося, вибухівки в сумці немає, власник сумки знайшовся.

    Теги: Національна поліція України Київ ЛГБТ бійка
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    Під Офісом президента знову сталися сутички (фото)