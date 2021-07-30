Під Офісом президента знову сталися сутички (фото)

Правоохоронці затримали учасників конфлікту

У п’ятницю, 30 липня, під будівлею Офісу президента вкотре сталася сутичка під час ЛГБТ-акції. Силовики використали сльозогінний газ та затримали учасників конфлікту. Про це повідомляє РБК-Україна.

Сутички сталися між противниками сьогоднішньої акції ЛГБТ-спільноти та правоохоронцями. Силовикам довелося застосувати сльозогінний газ.

Наразі є затримані правоохоронцями, але точна кількість поки невідома.

Як повідомлялося, сьогодні біля Офісу президента вже були сутички на ЛГБТ-акції.

На акцію прийшли також представники праворадикальних організацій.

До цього акцію спробували зірвати – зокрема, під Офісом президента знайшли підозрілу сумку, її перевіряли вибухотехніки. Як з'ясувалося, вибухівки в сумці немає, власник сумки знайшовся.