Під Києвом було «гаряче»: поліція з погонею і стріляниною затримала викрадача авто (фото, відео)

Викрадений автомобіль був розбитий під час зіткнення з поліцейською автівкою

Зловмисником виявився досвідчений викрадач авто, який наразі перебуває під слідством

У четвер, 28 січня, на вул. Златоустівській в Києві було викрадено автомобіль Acura. Після викрадення одразу було введено оперативний план-перехоплення.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Авто помічено на Броварському проспекті й рухалось в напрямку Об’їзної броварської дороги, потім до Борисполя.

Всі дороги були перекриті задля безпеки інших водіїв та оперативного затримання.

Затримали керманича-крадія перед поворотом в с. Требухів.

Для затримання зловмисника поліцейським довелося застосувати зброю.

На даний момент ведуться слідчі дії та перевірка щодо причетності зловмисника до інших подібних злочинів.

Як повідомляє «Магнолія-ТВ», щодо зловмисника, є інформація, що це досвідчений викрадач авто, який наразі перебуває під слідством одразу за кількома кримінальними провадженнями. Мав бути під домашнім арештом, знову викрав машину.