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    Під Києвом було «гаряче»: поліція з погонею і стріляниною затримала викрадача авто (фото, відео)

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    Викрадений автомобіль був розбитий під час зіткнення з поліцейською автівкою - Під Києвом було «гаряче»: поліція з погонею і стріляниною затримала викрадача авто (фото, відео)
    Викрадений автомобіль був розбитий під час зіткнення з поліцейською автівкою
    Фото: dtp.kiev.ua

    Зловмисником виявився досвідчений викрадач авто, який наразі перебуває під слідством

    У четвер, 28 січня, на вул. Златоустівській в Києві було викрадено автомобіль Acura. Після викрадення одразу було введено оперативний план-перехоплення.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Авто помічено на Броварському проспекті й рухалось в напрямку Об’їзної броварської дороги, потім до Борисполя.

    Всі дороги були перекриті задля безпеки інших водіїв та оперативного затримання.

    Затримали керманича-крадія перед поворотом в с. Требухів.

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    Під Києвом було «гаряче»: поліція з погонею і стріляниною затримала викрадача авто (фото, відео)
    Під Києвом було «гаряче»: поліція з погонею і стріляниною затримала викрадача авто (фото, відео)

    Для затримання зловмисника поліцейським довелося застосувати зброю.

    На даний момент ведуться слідчі дії та перевірка щодо причетності зловмисника до інших подібних злочинів.

    Як повідомляє «Магнолія-ТВ», щодо зловмисника, є інформація, що це досвідчений викрадач авто, який наразі перебуває під слідством одразу за кількома кримінальними провадженнями. Мав бути під домашнім арештом, знову викрав машину.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал Київщина викрадення автомобіль злочин злочинець
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