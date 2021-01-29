Під Києвом було «гаряче»: поліція з погонею і стріляниною затримала викрадача авто (фото, відео)
Зловмисником виявився досвідчений викрадач авто, який наразі перебуває під слідством
У четвер, 28 січня, на вул. Златоустівській в Києві було викрадено автомобіль Acura. Після викрадення одразу було введено оперативний план-перехоплення.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Авто помічено на Броварському проспекті й рухалось в напрямку Об’їзної броварської дороги, потім до Борисполя.
Всі дороги були перекриті задля безпеки інших водіїв та оперативного затримання.
Затримали керманича-крадія перед поворотом в с. Требухів.
Для затримання зловмисника поліцейським довелося застосувати зброю.
На даний момент ведуться слідчі дії та перевірка щодо причетності зловмисника до інших подібних злочинів.
Як повідомляє «Магнолія-ТВ», щодо зловмисника, є інформація, що це досвідчений викрадач авто, який наразі перебуває під слідством одразу за кількома кримінальними провадженнями. Мав бути під домашнім арештом, знову викрав машину.