Викрав Lexus і тікав від поліції: у Києві затримали автоугонщика (фото)

Столичні поліцейські затримали уродженця Чернігівщини за викрадення автомобіля

Сьогодні, 22 січня, близько 6 години ранку у Дніпровському району столиці патрульні поліцейські побачили автомобіль з розбитим склом та вирішили зупинити транспортний засіб, однак водій на вимогу поліцейських не відреагував і почав тікати.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, до переслідування правопорушника були задіяні поліцейські групи швидкого реагування районної поліції та інші екіпажі поліцейських, які перебували неподалік. Під час втечі правопорушник не впорався з керуванням та на повороті врізався у бордюр. Від удару вилетіло колесо автомобіля, тож чоловік залишив транспортний засіб і почав тікати.

Поліцейські миттєво спрацювали та затримали зловмисника.

Попередньо встановлено, що аби заволодіти іномаркою, зловмисник розбив заднє ліве пасажирське вікно та проник до салону запустив двигун і поїхав. Під час огляду іномарки правоохоронці виявили та вилучили знаряддя вчинення злочину, яким зловмисник завів автівку – електродріт та інші речові докази.

30-річного уродженця Чернігівської області затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Раніше зловмисник потрапляв у поле зору правоохоронців за кримінальні правопорушення.

За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 ( Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.