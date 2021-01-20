Випили й захотіли покататись: у Києві затримано викрадачів автівки (фото)

Молодики розбили скло та залізли до салону припаркованого автомобіля

До поліції на спецлінію 102 від жителя Києва надійшло повідомлення про те, що у припаркованому автомобілі на вулиці Олекси Тихого спрацювала сигналізація та до салону залізли невідомі. За вказаною адресою негайно виїхали екіпаж патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Прибувши на місце події, патрульні виявили в салоні автомобіля двох молодиків напідпитку, які при появі правоохоронців намагались втекти. Поліцейські затримали втікачів та з’ясували, що після вживання алкогольних напоїв хлопці захотіли покататись містом, тож обрали для цього машину місцевого мешканця, розбили пасажирське скло та спробували завести автомобіль. Під панеллю приборів авто правоохоронці виявили пошкоджені дроти.

Фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі з’ясували, що правопорушники – жителі Житомирської області, 2000 та 2002 років народження, які раніше до кримінальної відповідальності не притягувались.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 289 (Замах на незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Слідчим Солом’янського управління поліції зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а судом обрано запобіжні заходи: одному – цілодобовий, а іншому – нічний домашні арешти.

За скоєне їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.